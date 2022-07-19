سيارات تقسيط مستعملة بالأمارات بأسعار خيالية قسط أقل من 1000 درهم

حصص السيارات المستعملة فِيْ الإمارات العربية المتحدةخلال الفترة الحالية، يتجه الكثير من الناس إلى شراء السيارات لأنها من ضرورات الحياة الأساسية، خاصة فِيْ دول الخليج، حيث تشتهر الإمارات العربية المتحدة بكونها من أكثر الدول حرارة التي تحتاج فِيْها الأسرة إلى سيارة. يتحرك. من مكان الى اخر ولكن مع ارتفاع أسْعَار السيارات الجديدة بدأ استخدام السيارات السيارة المستعملة المعروضة للبيع بالتقسيط حيث ان هذا النظام يخدم من لا يستطيع تحمل سعر السيارة نقدا ولهذا السبب يطلق عليه نظام قرض السيارة أو التمويل، أو شراء سيارة مستعملة بالتقسيط فِيْ دولة الإمارات العربية المتحدة، وتقدم هذه الخدمة فِيْ العديد من المعارض بأسعار مخفضة رائعة ومقابل رسوم شهرية.

حصص السيارات المستعملة فِيْ الإمارات العربية المتحدة

تمكنت مواقع الويب المختلفة من عرض مجموعة من ملفات السيارات المستعملة للبيع بسعر خيالي وخاصة فِيْ دبي التي تعد من أكبر المدن حيث توجد سيارات مستعملة بالتقسيط بدفعة أولى وبدون دفعة أولى وأقل دفعة شهرية، وتتم عملية الدفع بالشُروطْ بالدخول فِيْ عقد غير متعلق بالسيارات. الاستهلاك أو الإيجار ولكن عقد مقابل دفع ثمن السيارة بفائدة محددة من مكان التمويل حسب الراغبين فِيْ شراء سيارة مستعملة بالتقسيط.

سيارة تويوتا كورولا بالتقسيط فِيْ صالة عرض السيارات

فِيْ صالة عرض جراند سويدان للسيارات على موقع دبي للسيارات، يتوفر موديل 2022 من تويوتا كورولا للشراء بالتأجير، فِيْ حالة مستعملة، بمواصفات السيارة بمحرك قوي سعة 1.6 لتر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي. السيارة من نوع تويوتا كورولا، سيدان، بيضاء من الخارج. تحتوي السيارة على شاشة كَمْبيوتر لتسجيل جميع المعلومات التي يحتاجها السائق. يوجد عرض لعداد الحارة يسجل المسافة المقطوعة بالأميال التي قرأتها السيارة عند 98.796 كَمْ. وقود محرك السيارة البنزين. حالة الهِيْكل الخارجي للسيارة ممتازة من الداخل والخارج وفِيْ حالة جيدة جدا. تويوتا كورولا موديل 2022 للتصدير. سعر السيارة نقداً حوالي 57900 درهم. قيمة الرسم الشهري للسيارة من صالة العرض 832 درهم.

سيارة بأقساط مخفضة شيفروليه افِيْو 2022

فِيْ صالات عرض شركة سويدان موتورز، يتم تقديم سيارة شيفروليه قوية مستعملة ونظيفة. السيارة ممتازة من الداخل والخارج وجاهزة للفحص. شفروليه أفِيْو 2022 بمواصفات خليجية.

ناقل حركة محرك السيارة أوتوماتيكي.

السيارة لديها 4 سلندر بحالة ممتازة.

سيارة شيفروليه الفاخرة خمسة مقاعد.

اللون الخارجي للسيارة أبيض بدون بقع.

ظهر عداد المسافة للسيارة على الشاشة عند حوالي 95 ألف كيلومتر.

سعر شيفروليه كاش 32900 درهم.

سعر الرسم الشهري للسيارة 473 درهم.

رسوم نيسان صني فِيْ سويدان موتورز

تقدم صالات عرض السيارات الكبرى نيسان صني بأقل قيمة للأقساط الشهرية. موديل السيارة نيسان صني 1.5 لتر محرك قوي وناقل حركة اوتوماتيكي ومحرك السيارة يعمل بقوة 4 سلندر.

نيسان صني 2022 موديل عام. اللون الخارجي للسيارة أبيض لؤلؤي. وقود محرك السيارة البنزين. عدد المقاعد ومقاعد السيارة خمسة. نيسان صني معروضة بالتقسيط مع ضمان لمدة سنة من صالة العرض. سيارة نيسان قيمة السيارة فِيْ صالة العرض 29،900 درهم. قيمة الرسم الشهري للسيارة حوالي 430 درهم. رقم الجوال للاتصال فِيْ بداية المقال.

2022 هِيْونداي سوناتا بمحرك 2.5 لتر

تمتلك شركة سويدان موتورز سيارة هِيْونداي بحالة ممتازة، موديل حديث، السيارة بيضاء من الخارج، هِيْكل السيارة ممتاز من الخارج، بدون حوادث أو بقع، والسيارة لونها فضي رمادي من الداخل.

السيارة لديها ناقل حركة أوتوماتيكي عالي الجودة. سيارة هِيْونداي بيك أب من نوع سوناتا. وقود محرك السيارة البنزين. سعر السيارة نقدا فِيْ صالة العرض مع ضمان سنة 79900 درهم. تبلغ الرسوم الشهرية للسيارة حوالي 1،148 درهم إماراتي.

سيارة تقسيط نيسان اكس تريل

نيسان اكس تريل مستعمل 2022 موديل خليجي ناقل حركة اوتوماتيكي سيارة عائلية نوع دفع رباعي السيارة بها أربع سلندرات لون السيارة بيج.

خمسة مقاعد سيارة. اللون الخارجي للسيارة رمادي فضي. وقود لمحركات البنزين. سعر السيارة نقدا بعد التخفِيْض البالغ 84.900 درهم. قيمة الرسم الشهري للسيارة 1220 درهم.

2022 هِيْونداي أكسنت موديل، أقساط شهرية أقل

بالتقسيط فِيْ معرض سويدان موتورز سيارة هِيْونداي بحالة ممتازة من الداخل والخارج، اللون الخارجي للسيارة رمادي، رقم السيارة أربع سلندر، ناقل الحركة الداخلي أوتوماتيكي.

وسجل عداد المسافة فِيْ السيارة قراءة قدرها 75245 ألف كيلومتر.

عدد مقاعد السيارة خمسة.

وقود لمحركات البنزين.

السعر الآجل للسيارة حوالي 688 درهم.

تويوتا هايس بيك أب 2017

سيارة خليجية من سنة 2017، تحتوي على ناقل حركة يدوي عادي، الوقود المستخدم فِيْ السيارة بترولي، عدد الاسطوانات فِيْ السيارة أربعة، عدد المقاعد 3، لون السيارة أبيض فِيْ الخارج.

اللون الداخلي للسيارة رمادي. نوع السيارة تويوتا هايس ميكروباص فان. سعر تويوتا كاش فِيْ صالة العرض 59900 الف درهم. سعر الرسم الشهري للسيارة حوالي 861 درهم.

نيسان صني 2022 رسوم مستعملة

تمتلك صالات عرض سويدان موتورز أفضل أنواع تقسيط السيارات المستعملة، يمكن تصدير نيسان صني 2022، لون السيارة الداخلي رمادي فضي، لون السيارة الخارجي رمادي، عدد المقاعد خمسة، ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي.

وقود لمحركات البنزين.

سجلت شاشة عداد المسافات فِيْ السيارة قراءة تبلغ 86.552 كَمْ.

الجزء الداخلي للسيارة مصمم بتكييف بارد.

الوسائد الهُوائية، أنظمة الأمان، الفرامل، الدفع بالعجلات الأمامية.

يبلغ سعر نيسان صني 2022 حوالي 39900 درهم إماراتي.

سيارة نيسان 2022 بالتقسيط بقيمة شهرية 573 درهم.

نيسان كيكس 1.6 لتر Sv + NAVI سيارة بالتقسيط

سيارة خليجية من نيسان كيكس بالتقسيط يمكن بيعها وتصديرها من قبل صالة العرض، تحتوي السيارة على ناقل حركة أوتوماتيكي وبنزين ومقاعد 5 مقاعد وأربع سلندرات.

2022 Nissan Kicks هِيْ سيارة عائلية ذات دفع رباعي. اللون الخارجي للسيارة رمادي فضي. عدد مقاعد السيارة حوالي 5. اللون الداخلي لمقاعد السيارة رمادي. سعر نيسان كيكس بمحرك 1.6 لتر 59،900 درهم. قيمة رسوم السيارة حوالي 861 درهم.

تقسيط رينو داستر اديشن 2022

صالة عرض سويدان موتورز بها سيارة رينو للتصدير مطلية باللون الابيض من الخارج وحالتها العامة نظيفة من الداخل والخارج ولون التنجيد الداخلي رمادي فضي وهُو الوقود المستخدم لمحرك البنزين.

مزايا السيارة كسيارة دفع رباعي.

ناقل حركة محرك السيارة أوتوماتيكي.

سيارة للبيع بالتقسيط ومتاحة للتصدير.

التصميم الداخلي للسيارة، مكيف الهُواء البارد، الساعة.

وسادات هُوائية آمنة للسائق والراكب الأمامي.

يبلغ سعر رينو داستر 2.0 لتر حوالي 43900 درهم إماراتي.

سعر الرسم الشهري للسيارة 631 درهم.

إنفِيْنيتي 3.7L Sport GCC

سيارة مواصفات خليجي، ناقل حركة أوتوماتيكي. عدد مقاعد السيارة خمسة.

عدد اسطوانات محرك السيارة ست اسطوانات. الوقود الموجود فِيْ محرك السيارة يتم تغذيته بالنفط. يبلغ قياس عجلات السيارات 18 بوصة. السيارة هِيْ صالون إنفِيْنيتي 2016. يبلغ سعر إنفِيْنيتي النقدي لعام 2016 حوالي 64900 درهم إماراتي.

BMW X3 موديل 2009

بي ام دبليو 2009، السيارة بمواصفات خليجية، السيارة نظيفة جدا من الداخل، المسافة المقطوعة صغيرة، قراءة 150 ألف ميل، الطلاء الخارجي للسيارة أسود، السيارة الداخلية مفروشة باللون البيج، السيارة المقاعد مغطاة بالقماش.

نوع ناقل الحركة أو علبة التروس الأوتوماتيكية.

تقع السيارة فِيْ مدينة الشارقة.

عدد أبواب الكابينة أربعة أبواب.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين.

تحتوي سيارة BMW 2009 على نظام مكابح مانعة للانغلاق.

كَمْا أن لديها قوة فرملة إلكترونية EBD.

تحتوي السيارة على حزام أمان للسائق والراكب الأمامي.

سعر السيارة نقدا بدون رسوم حوالي 18 ألف درهم.

نيسان إكس تريل 2008 مستعملة 4ED

تباع السيارة بسعر متوسط ​​، وحالة السيارة من الداخل والخارج ممتازة، ولها بعض الأضرار التي لحقت بالجزء الخلفِيْ من حادث صغير، ولكن تم إصلاحها بالكامل، كَمْا أن السيارة بها تكييف بارد. التي تعمل بشكل جيد، السيارة مثالية ولا تسبب أي مشكلة.

وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين. دخول السيارة بدون مفتاح. تحتوي السيارة أيضًا على قفل مركزي. السيارة بها نوافذ كهربائية ومرايا كهربائية. مواصفات السيارة هِيْ مواصفات خليجي. تعمل إزاحة السيارة بقوة 2488 سي ​​سي. تقع السيارة فِيْ جزيرة الريم فِيْ أبوظبي. سعر سيارة نيسان إكس تريل نقدا بدون أقساط 18 ألف درهم.

تويوتا برادو 2016 مستعمل للبيع

برادو سيارة دفع رباعي ذات 7 مقاعد، السيارة ذات لون داخلي بيج، نظيفة جدا من الداخل، مقاعد السيارة مغطاة بالجلد والقماش، سيارة عائلية فاخرة، المسافة المقطوعة حوالي 73.820 ألف كَمْ، المظهر الخارجي للسيارة أبيض .