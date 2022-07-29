سيارات تويوتا استعمال نظيف فِيْ السَعُودِيْة وممشى قليل بسعر أقل من 10 ألاف ريال

الاستخدام النظيف لسيارات تويوتا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بممشى صغير يقل عن 200 ألف كيلومتر تبدأ الأسعار من 7 آلاف ريال ولا تتجاوز 10 آلاف ريال بحالة ممتازة دون أعطال أو حوادث سابقة. سيارات تويوتا مستعملة رخيصة فِيْ المملكة المتحدة نحن نقدمها لمن يريد امتلاكها. سيارة تويوتا القائد سواء كان مواطنًا أو مقيمًا داخل المملكة. أسعار منافسة فِيْ متناول الجميع.

الاستخدام النظيف لسيارات تويوتا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

تويوتا كورولا 2007 مستعمل

سيارة سيدان أفضل سيارات تويوتا والأكثر مبيعًا والأكثر شهرة، يأتي بمحرك 1800 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي 4 سلندر، بقوة تربينية 126 حصان وعزم دوران 188 نيوتن متر. متر.

والأكثر مبيعًا والأكثر شهرة، يأتي بمحرك 1800 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي 4 سلندر، بقوة تربينية 126 حصان وعزم دوران 188 نيوتن متر. متر. عدد الاستفات التي تستهلكها السيارة 20 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة عرعر.

السيارة بحالة ممتازة ولا توجد حوادث ولا أعطال.

اللوحة أصلية.

تحتوي على تكييف هُواء، مثبت السرعة، مقاعد ساخنة، قفل مركزي، إنذار ضد السرقة، نظام ملاحة، مرايا كهربائية، نظام منع انغلاق الوقود، تأخر USB، راديو، بلوتوث، مشغل MP3، مشغل أقراص مضغوطة.

سعر سيارة تويوتا مورولا 2007 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

تويوتا كامري 2006 مستعملة

سيارة السيدان، وهِيْ أيضًا واحدة من أكثر فئات سيارات تويوتا شهرة فِيْ الخليج والعالم، تأتي بمحرك 2400 سي سي بقوة 157 حصانًا وعزم دوران 234 نيوتن متر. متر، ناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات.

المسافة المقطوعة للسيارة 60 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة عرعر حي الفِيْصلية.

السيارة بحالة ممتازة وبدون حوادث ولا تشكو من اي اعطال.

اللوحة أصلية.

تحتوي على تكييف ووسائد هُوائية وأنظمة أمنية وأنظمة ترفِيْه.

سعر سيارة تويوتا كامري 2006 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

تويوتا كامري 2011 مستعملة

سيارة سيدان تعمل على محرك أوتوماتيكي 4 سلندر 6 سرعات، تبلغ سعتها 2400 سي سي وتنتج 156 حصاناً و 245 نيوتن. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 150 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة عرعر حي الربوة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وبدون حوادث.

تحتوي على شاشة تعمل باللمس، ودخول بدون مفتاح، وقفل مصراع، ومثبت السرعة، وأضواء زينون، وتكييف هُواء، وأنظمة سلامة الطرق والحماية، وإنذار ضد السرقة، ومنفذ USB، وراديو، وبلوتوث، و MP3.

سعر سيارة تويوتا كامري 2011 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 9 آلاف ريال.

تويوتا كورولا 2008 مستعملة

تأتي بمحرك 1600 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات من خمس سرعات، بقوة 110 حصان و 145 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 60 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة عرعر بمنطقة الخالدية.

السيارة بحالة ممتازة داخليا وخارجيا وبدون حوادث.

اللوحة أصلية.

سعر كورولا 2008 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

تويوتا كامري 2004 مستعملة