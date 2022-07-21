سيارات تويوتا بحالة ممتازة مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة بأسعار مناسبة

سيارات تويوتا من أجمل أنواع السيارات المستعملة الموجودة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، لما تتمتع به من إمكانيات كبيرة سواء كان موديل 2022 أو 2017 أو موديل 2022 86، لذلك سنتحدث اليوم عن أبرز المواصفات وأسعار سيارات تويوتا المستعملة فِيْ السَعُودِيْة.

تويوتا كورولا 2016 مستعمل للبيع

وتتميز أبرز مواصفات تويوتا كورولا 2016 بعدم السفر لأكثر من 147 ألف كيلومتر ولونها رمادي ووقود بنزين وناقل حركة أوتوماتيكي.

تقع تويوتا كورولا 2016 فِيْ مدينة الرياض وسعرها النقدي 26.000 ألف ريال سعودي، والاتصال على 0593811704، +966593811704.

تويوتا 86 2022 مستعملة للبيع

ومن أبرز مميزات سيارة تويوتا 86 2022 لونها الأبيض، وفتحة السقف، ووقود البنزين، والمنبه، والمفروشات الجلدية، وناقل الحركة الأوتوماتيكي، ولم تقطع أكثر من 65 ألف كيلومتر.

تقع تويوتا 86 2022 فِيْ مدينة جدة وسعرها النقدي 99.000 ألف ريال سعودي، والاتصال على 0594194539، +966594194539.

تويوتا كامري 2017 مستعملة للبيع

أبرز مواصفات تويوتا كامري 2017 تتميز بناقل حركة أوتوماتيكي، فهِيْ لم تقطع أكثر من 165 ألف كيلومتر، لونها الأبيض ووقودها الجازولين.

تقع تويوتا كامري 2017 فِيْ تبوك وسعرها النقدي 24.000 ألف ريال سعودي، والاتصال على 597940338، +96694940338.

تويوتا هايلكس 2022 مستعملة للبيع

أبرز مواصفات تويوتا هايلكس 2022 تتميز بطرازها الأوتوماتيكي، اللون الأبيض، وقد قطعت فقط 170 كَمْ، ناقل حركة أوتوماتيكي، نوافذ كهربائية خلفِيْة، نوافذ كهربائية أمامية ونوافذ أمامية.

يقع تويوتا هِيْلوكس 2022 فِيْ مدينة عرعر وسعره 40،000 كاش، والأقساط 45،000 والدفعة الأولى 2،500 ريال سعودي، والاتصال على 596037750، +96696037750.

تويوتا كورولا 2014 مستعملة للبيع

تتميز تويوتا كورولا 2014 بمداها البالغ 190 كَمْ فقط، وناقل حركة أوتوماتيكي، ووقود بنزين، ولون أبيض، كَمْا تحتوي على مبدل أقراص ومشغل أقراص مضغوطة.

يقع تويوتا كورولا 2014 فِيْ مدينة بريدة ويبلغ سعره النقدي 25.000 ألف ريال سعودي، والاتصال على 0591056994،966591056994.

تويوتا هِيْلوكس 2002 مستعمل للبيع

أبرز مواصفات تويوتا هايلكس 2002 تمتاز بكونها بنزين، إطارات يوكامة، لوحة مميزة، ناقل حركة يدوي، لون أبيض، خالية من المطبات أو الحوادث، نظيفة من الداخل والخارج، وبها فحص جديد. والشكل

يقع تويوتا هايلكس 2002 فِيْ مدينة جدة، سعرها النقدي 20.000 ألف ريال سعودي، والأقساط 1،000 ريال، والدفعة الأولى 4،000 ريال، وللاتصال على 0596147484، +966596147484.