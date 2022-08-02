سيارات تويوتا مستعملة بحالة جيدة للبيع بالسَعُودِيْة

بسبب الزيادة الأخيرة فِيْ أسعار السيارات، يتجه كثير من الراغبين فِيْ امتلاك سياراتهم الخاصة إلى تسهِيْل حركاتهم اليومية أو إلى الشركات للقيام بعملهم وتقديم الخدمات لعملائهم لشراء السيارات المستعملة، لذلك فإن سوق السيارات المستعملة أصبحت السيارات الأكثر شعبية ومباعة.

سيارة تويوتا كامري

كامري 2010 بحالة ممتازة وجاهزة للإستعمال.

كامري تقع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بالخرج.

تويوتا كامري ناقل حركة يدوي.

يعمل وقود محرك كامري 2010 بالبنزين، ويبلغ عدد الأميال التي تقطعها السيارة 155 ألف كيلومتر.

السيارة خالية من الرش والاستقطاب ولم تتعرض لأي حادث ودهانها الخارجي رمادي.

يمكنك الحصول على كامري مقابل 18000 ريال سعودي، كَمْا يمكنك الحصول عليها بالتقسيط بمقدم يصل إلى 2000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

تشمل وسائل الراحة داخل السيارة فتحة سقف، وتنجيد من القماش والجلد، ونظام ذكي لركن السيارات، ومرايا قابلة للسحب، وأقفال كهربائية للأبواب.

نوافذ السيارة كهربائية أمامية وخلفِيْة، وكذلك النوافذ مألوفة.

نظام الصوت فِيْ السيارة هُو بلوتوث، مدخل AUX، USB، مشغل CD و DVD، بالإضافة إلى boombox ومبدل الأقراص المدمجة، ونظام التحكَمْ فِيْ عجلة القيادة.

السيارة بها عدة انظمة امنية تميزها عن غيرها حيث تحتوي على حساسات امامية وخلفِيْة وسائد هُوائية جانبية للسائق والراكب.

لديها نظام منع السرقة.

نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS.

السيارة مزودة بنظام توزيع قوة الفرامل _EBD.

السيارة مجهزة بالعديد من الميزات الأخرى، كشافات ضباب، قفل مركزي للأبواب، بالإضافة إلى مرآة وجي بي إس وإنذار، كَمْا أن لديها مثبت السرعة وجناح خلفِيْ.

سيارة للبيع ماركة نيسان اكستريم 2016

سيارة نيسان اكستريم 2016 متوفرة فِيْ الرياض.

تقلل السيارة من الأميال المقطوعة بالسيارة حتى 160.000 كَمْ، كَمْا أن ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي.

وقود لمحركات البنزين إكستريم.

لون السيارة المعروضة للبيع أحمر وهُو الطلاء الأصلي ولا يوجد رذاذ على السيارة وهِيْ بحالة جيدة ويمكن فحصها قبل الشراء.

يعرض البائع إمكانية الحصول على السيارة بالتقسيط مقابل دفعة أولى 1500 ريال وقسط شهري 1500 ريال، أو شراء نقدي بسداد 20 ألف ريال.

يمكنك الحصول على السيارة من خلال التواصل مع المالك على الأرقام التالية.