سيارات تويوتا مستعملة جميع الموديلات بأرخص الأسعار داخل السعودية

سيارات تويوتا مستعملة جميع الموديلات بأقل الأسعار. من المعروف أن سيارات تويوتا من أشهر السيارات في المملكة العربية السعودية. تتميز سيارات تويوتا بقوتها وصلابتها ، بالإضافة إلى القدرات والتجهيزات ووسائل الأمان التي تتميز بها سيارة تويوتا. يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين السعوديين عن سيارات تويوتا بجميع موديلاتها المستعملة المعروفة. وذلك لما تتمتع به سيارة تويوتا من مزايا عديدة ، فضلاً عن سعرها المناسب بإمكانياتها المعروفة ، وسنستعرض أهم سيارات تويوتا المستخدمة في المملكة العربية السعودية.

للبيع تويوتا لاند كروزر مستعمله للبيع في الرياض:

سيارة تويوتا لاند كروزر 2018 المستعملة بسعر 30000 ريال سعودي.

تويوتا لاند كروزر 75000 كيلو متر عداد.

تم تجهيز تويوتا لاند كروزر بناقل حركة أوتوماتيكي.

السيارة تويوتا لاند كروزر اللون الخارجي ابيض.

يسمح البائع للمشتري بدفع سيارة تويوتا لاند كروزر بالتقسيط ، بمقدم 1،000 ريال ، وقسط شهري 1،000 ريال.

تم تجهيز Toyota Land Cruiser بأجهزة استشعار وتنجيد جلدي ومشغل أقراص مضغوطة.

يمكن للمشتري الاتصال بالبائع عن طريق الاتصال على رقم الهاتف 00966581642024.

للبيع سيارة تويوتا اف جي مستعملة للبيع في عنيزة:

تويوتا اف جي 2018 مستعملة للبيع بسعر 20000 ريال.

عداد الأميال لسيارة Toyota FJ هو 200000 كم.

سيارة تويوتا اف جي مزودة بناقل حركة اوتوماتيكي.

تويوتا اف جي متوفرة باللون الأسود الخارجي.

يمكن للمشتري الاتصال بالبائع من خلال رقم الواتس اب 00966570184622.

تم تجهيز Toyota FJ بنوافذ كهربائية أمامية ونوافذ خلفية كهربائية.

تم تجهيز Toyota FJ بتكييف الهواء ونظام وقوف السيارات الذكي وبلوتوث ومبدل أقراص مضغوطة.

تويوتا كورولا مستعملة للبيع في تبوك: