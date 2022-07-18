سيارات تويوتا مستعملة فِيْ جدة بسعر ٨ ألاف ريال فِيْما فوق أجود فئات تويوتا

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سيارات تويوتا مستعملة فِيْ جدة

تويوتا كرسيدا 1994 مستعملة

من أشهر الموديلات فِيْ فئة تويوتا بالرغم من أن السيارة من الطراز القديم إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة بين محبيها بفضل قوة ومتانة بنائها بالإضافة إلى محركها القوي الذي يتسع لـ 3000 سم مكعب من الوقود وبها 6 سلندرات و 5 سرعات.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي المشرفة.

السيارة فِيْ حالة جيدة بها عيوب بسيطة وتآكل فِيْ الهِيْكل المعدني.

سعر سيارة تويوتا كرسيدا 94 مستعملة فِيْ جدة 8 آلاف ريال.

تويوتا كامري 2008 مستعملة

سيدان عائلية كبيرة، تأتي بمحرك بسعة 2400 سم مكعب وتولد 167 حصانًا وعزم دوران 224 نيوتن. متر، ناقل الحركة أوتوماتيكي وله أربع سلندرات.

المسافة المقطوعة للسيارة 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة.

السيارة بحالة ممتازة ولا تشكو من أعطال أو حوادث سابقة.

تحتوي على تكييف هُواء، وقفل مركزي، ودخول بدون مفتاح، وشاشة وسائط متعددة، ونظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا مراقبة خلفِيْة، ونظام ملاحة جيد.

سعر سيارة تويوتا كامري مستعملة فِيْ جدة 11 ألف ريال.

تويوتا كامري 1999