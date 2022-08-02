سيارات تويوتا مستعملة كاش وبنظام التقسيط بالمملكة السَعُودِيْة

لمن يبحث عن السيارة الأكثر شهرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سيارة تويوتا بكافة إصداراتها بهِيْكلها القوي وبجميع مواصفاتها المعروفة.

سيارات وموديلات جديدة مختلفة مستعملة فِيْ السَعُودِيْة

سنقدم لك مجموعة من سيارات تويوتا المستعملة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين السعوديين، لذا أخبرنا ببعض منها.

أول استخدام لتويوتا برادو

تويوتا برادو 2014 مستعملة للبيع فِيْ الرياض.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا برادو أوتوماتيكي.

تويوتا برادو لديها عداد المسافات 190،000 كيلومتر.

سعر بيع تويوتا برادو المستعملة 55،000 ريال.

سعر بيع تويوتا برادو المستعملة 63000 ريال سعودي.

يمنح البائع المشتري حق الحصول على سيارة تويوتا برادو بنظام التقسيط، وذلك بدفع 15000 ريال سعودي مقدمًا و 2000 ريال سعودي شهريًا.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا برادو هُو البنزين.

تويوتا برادو تأتي بمحرك قوي بست أسطوانات.

تويوتا برادو متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

وسائل الراحة فِيْ سيارة تويوتا برادو

مرايا كهربائية وقابلة للقفل ومرايا كهربائية.

نوافذ السيارة الأمامية والخلفِيْة كهربائية، بالإضافة إلى وجود بلورات Famie.

تحتوي تويوتا برادو على مستشعرات أمامية، وأجهزة استشعار خلفِيْة، ونظام تثبيت السرعة، وكاميرا خلفِيْة.

تحتوي السيارة على قفل مركزي للأبواب ومصابيح ضباب ومقاعد كهربائية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

تحتوي السيارة على ثلاثة أجزاء تبريد، نتوءات خلفِيْة، نظام خفض وإضاءة أمامية زينون LED.

للتواصل مع البائع والحصول على Toyota Prado، اتصل على 0599792297 أو اتصل على WhatsApp على 00966599792297.

تويوتا ياريس 2008

تويوتا يارس 2008 مستعملة للبيع فِيْ جدة.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا يارس مان إيوال.

تأتي تويوتا يارس بهِيْكل سيدان قوي.

وصل عداد المسافات لسيارات تويوتا يارس إلى 300 ألف كيلومتر.

تويوتا يارس متوفرة باللون الرمادي الخارجي.

سعر بيع تويوتا يارس 14500 ريال سعودي.

نوع الوقود المستخدم فِيْ سيارة تويوتا ياريس التي تعمل بالبنزين.

يمكن للمشتري الاتصال بالبائع عن طريق الاتصال على 0558467087 أو عبر WhatsApp على 00966558467087.

تطبيق سيارة تويوتا كامري 2022

تويوتا كامري 2022 للبيع فِيْ راس الخفجي.

سعر بيع تويوتا كامري المستعملة 42000 ريال سعودي.

قطعت تويوتا كامري 75000 كَمْ.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كامري أوتوماتيكي.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري أسود.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كامري هُو البنزين.

وسائل الراحة فِيْ Toyota Camry هِيْ التنجيد الجلدي وفتحة السقف وتكييف الهُواء ونظام وقوف السيارات الذكي.

السيارة مزودة بجهاز تحكَمْ عن بعد، ومرايا كهربائية، ومرايا قابلة للقفل، ونوافذ أمامية وخلفِيْة كهربائية.

تويوتا كامري لديها نظام تثبيت السرعة ومنفذ USB.

تتكون وسائل الأمان فِيْ السيارة من مستشعرات أمامية وخلفِيْة، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام منع السرقة والوسادة الهُوائية للسائق.

تحتوي السيارة على عجلات، وقفل مركزي للأبواب، وكاميرا خلفِيْة، ونظام تثبيت السرعة، وجناح خلفِيْ.

للتواصل مع البائع اتصل على 0582142006 أو عبر الواتس 00966582142006.

للبيع هِيْونداي النترا

سنة التصنيع 2013 مستعملة للبيع فِيْ الخرج.

ناقل الحركة فِيْ هِيْونداي إلنترا أوتوماتيكي.

نوع الوقود المستخدم فِيْ سيارة هِيْونداي النترا الديزل.

سعر مبيع هِيْونداي النترا هُو 28000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على سيارة هِيْونداي إلنترا بنظام التقسيط بدفع 5000 ريال سعودي مقدما و 1000 ريال على أقساط شهرية.

تم استخدام هِيْونداي إلنترا لمسافة 111000 كَمْ.

هِيْونداي إلنترا متوفرة باللون الأزرق الخارجي.

تم تجهِيْز هِيْونداي إلنترا بمرايا تشمل قفل وتنجيد جلدي وتكييف وكهرباء وجهاز تحكَمْ عن بعد.

تم تجهِيْز هِيْونداي إلنترا بمرايا تشمل قفل وتنجيد جلدي وتكييف وكهرباء وجهاز تحكَمْ عن بعد. تحتوي السيارة على نظام وقوف ذكي، ومرايا كهربائية، ونوافذ أمامية وخلفِيْة كهربائية.

تحتوي السيارة على نظام تحكَمْ فِيْ عجلة القيادة ومشغل أقراص مضغوطة ومنفذ USB ومشغل DVD وبلوتوث.

السيارة مجهزة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل، ونظام منع السرقة، وأجهزة الاستشعار الأمامية والخلفِيْة.

السيارة بها إطارات، قفل مركزي للأبواب، إنذار، كاميرا خلفِيْة، مصابيح ضباب، مقاعد كهربائية، مثبت السرعة ونظام تحديد المواقع العالمي.

للتواصل مع البائع والحصول على هِيْونداي إلنترا، اتصل على 0596621343 أو WhatsApp 00966596621343.

هِيْونداي سوناتا 2017 مستعملة للبيع فِيْ بريدة.

ناقل الحركة فِيْ هِيْونداي سوناتا أوتوماتيكي.

تم تسجيل الأميال التي قطعتها هِيْونداي سوناتا على 129000 كَمْ.

هِيْونداي سوناتا متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

سعر بيع هِيْونداي سوناتا المستعملة 20000 ريال سعودي.

يمكن سداد سعر هِيْونداي سوناتا بالتقسيط بمقدم 5000 ريال وقسط شهري 500 ريال.