سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالسَعُودِيْة بأسعار لا تعوض بداية من 6 ألف ريال سعودي

سيارات تويوتا مستعملة للبيع، تمكنت تويوتا من حصد لقب الشركة الأكثر مبيعاً فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، وتنتج الشركة العديد من السيارات الرائعة أبرزها لاند كروزر، ولهذا يبحث الكثير من الناس عن سيارات تويوتا مستعملة للبيع، ولهذا السبب نوضح فِيْ مقالنا سيارات مستعملة للبيع بأسعار تبدأ من 6 آلاف ريال سعودي.

سيارات تويوتا مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة بأسعار لا تقبل المنافسة

أصبحت السيارات اليوم من الاهتمامات الرئيسية للمواطنين، لأنها تساعدهم على الانتقال من مكان إلى آخر دون عناء.

يرغب الكثير من الناس فِيْ البحث عن أفضل السيارات المستعملة للبيع بأسعار مناسبة ومناسبة وبمواصفات جيدة، بعد الزيادة الهائلة فِيْ أسعار السيارات.

تويوتا كامري 2003 مستعملة للبيع

تويوتا كامري 2003 مستعملة للبيع فِيْ جدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد المسافات 260 الف كَمْ.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

وقود البنزين للسيارات.

السيارة سعرها 6 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2005 مستعملة للبيع

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2005 مستعملة فِيْ الرياض السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

– تجاوز عداد السيارة 219 ألف كيلومتر.

لون السيارة الخارجي فضي.

السيارة فِيْ حالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 6 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2003 سيارة مستعملة للبيع

تويوتا كورولا موديل 2003 للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة اهم مواصفات السيارة هِيْ

ناقل حركة أوتوماتيكي للسيارة

المسافة المقطوعة للسيارة 339 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 6،500 ريال سعودي.

نوافذ يدوية أمامية وخلفِيْة.

تويوتا كورولا 2003 مستعملة للبيع

للبيع تويوتا كورولا 2003 سيارة للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 139 ألف كيلومتر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعر السيارة 7 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2005 للبيع

للبيع موديل 2005 تويوتا كامري للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 300000 كَمْ.

لون السيارة الخارجي فضي.

وسائد هُوائية

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2009 مستعمل للبيع

سيارة مستعملة للبيع فِيْ الرياض فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة تويوتا كامري موديل 2009، مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة فِيْ السيارة أوتوماتيكي.

عداد المسافات 213 ألف كَمْ.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

سعر السيارة المعروضة للبيع 8 آلاف ريال والأقساط 10 آلاف ريال.

تويوتا كورولا 2010 مستعملة للبيع

معروض للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة تويوتا كورولا موديل 2010 مستعملة مواصفات السيارة

عداد المسافات 160 ألف كَمْ.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

وسائد هُوائية وجهاز إنذار ضد السرقة.

السيارة بها أحزمة أمان فِيْ الأمام فقط.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2009

للبيع تويوتا كورولا موديل 2009 فِيْ الرياض السَعُودِيْة اهم مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 300000 كَمْ.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

وقود البنزين للسيارات.

وسائد هُوائية أمامية وأحزمة أمان فقط.

نوافذ ومرايا كهربائية.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2007 مستعملة للبيع

تويوتا كورولا 2007 للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة فِيْ السيارة طبيعي.

عداد المسافات 200 الف كَمْ.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

راديو، تكييف يدوي، مدخل USB.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا هايلكس 2016 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة تويوتا هايلكس 2016 مستعملة فِيْ جدة، مواصفات السيارة هِيْ

ناقل حركة أوتوماتيكي للسيارة.

المسافة المقطوعة للسيارة 194 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

نوع وقود السيارة هُو البنزين.

سعر السيارة 12 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2008 مستعملة للبيع

تويوتا كامري 2008 للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي ذهبي.

السيارة فِيْ حالة ممتازة من الداخل إلى الخارج.

تجاوزت المسافة المقطوعة بالسيارة 189 ألف كيلومتر.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

مجسات وقوف السيارات – أمامية وخلفِيْة.

سعر السيارة 12 ألف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2010 مستعملة للبيع

للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة سيارة تويوتا كامري موديل 2010 مستعملة مواصفات السيارة هِيْ

– عداد المسافة للسيارة 147 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي أحمر والداخلي بيج.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج كالجديدة.

السيارة نظيفة جدا

سعر السيارة 12 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة للبيع تويوتا كورولا 2013

تويوتا كورولا موديل 2013 معروضة للبيع فِيْ الرياض، المملكة العربية السَعُودِيْة. أهم مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 188 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

وسائد هُوائية ونظام منع الحركة.

سعر السيارة 13 ألف ريال سعودي.

نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD).

مقاعد من القماش.

تويوتا كورولا 2011 مستعملة للبيع

اقوم ببيع سيارة تويوتا كورولا 2011 بفتحة داخلية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مواصفات السيارة هِيْ