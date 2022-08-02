سيارات تويوتا مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة بحالة جيدة ومضمونة

تعتبر سيارة تويوتا من أشهر السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تتميز ببنيتها القوية ومتانتها، فضلاً عن وجود العديد من الميزات والإضافات فِيْها. أسعارها رخيصة لذلك، تظل تويوتا الخيار الأول والمثالي للمواطنين والمقيمين السعوديين.

للبيع تويوتا كورولا سنة 2013 مستعمل

أبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة 2013 بسعر 10،000 ريال سعودي.

يقع تويوتا كورولا فِيْ مدينة الخرج فِيْ موقع المنطقة الصناعية الجديدة قسم الغابات.

تأتي تويوتا كورولا بمواصفات خليجية إقليمية.

حالة جسم تويوتا كورولا بحالة ممتازة وبدون حوادث.

الطلاء على تويوتا كورولا هُو الطلاء الأصلي.

نظام دفع سيارة تويوتا كورولا نقدا او بالتقسيط.

سجل عداد المسافات تويوتا كورولا 180،000 إلى 189،999 كيلومتر.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.

نوع الوقود المستخدم فِيْ سيارة تويوتا كورولا بنزين.

تويوتا كورولا متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

تويوتا كورولا مزودة بفتحة سقف وتكييف.

سعر سيارة تويوتا كورولا يشمل نقل الملكية والفحص والشحن.

للحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة اتصل بالبائع على 0535912575.

تويوتا كورولا 2013 مستعملة للبيع