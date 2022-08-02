سيارات تويوتا مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة بحالة جيدة ومضمونة

تعتبر سيارة تويوتا من أشهر السيارات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تتميز ببنيتها القوية ومتانتها، فضلاً عن وجود العديد من الميزات والإضافات فِيْها. أسعارها رخيصة لذلك، تظل تويوتا الخيار الأول والمثالي للمواطنين والمقيمين السعوديين.
للبيع تويوتا كورولا سنة 2013 مستعمل
- أبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة سنة 2013 بسعر 10،000 ريال سعودي.
- يقع تويوتا كورولا فِيْ مدينة الخرج فِيْ موقع المنطقة الصناعية الجديدة قسم الغابات.
- تأتي تويوتا كورولا بمواصفات خليجية إقليمية.
- حالة جسم تويوتا كورولا بحالة ممتازة وبدون حوادث.
- الطلاء على تويوتا كورولا هُو الطلاء الأصلي.
- نظام دفع سيارة تويوتا كورولا نقدا او بالتقسيط.
- سجل عداد المسافات تويوتا كورولا 180،000 إلى 189،999 كيلومتر.
- ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.
- نوع الوقود المستخدم فِيْ سيارة تويوتا كورولا بنزين.
- تويوتا كورولا متوفرة باللون الأبيض الخارجي.
- تويوتا كورولا مزودة بفتحة سقف وتكييف.
- سعر سيارة تويوتا كورولا يشمل نقل الملكية والفحص والشحن.
- للحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة اتصل بالبائع على 0535912575.
تويوتا كورولا 2013 مستعملة للبيع
- تويوتا كورولا 2013 مستعملة للبيع بسعر 13000 ريال.
- يقع تويوتا كورولا فِيْ جدة.
- للحصول على تويوتا كورولا بالتقسيط ادفع 2500 ريال وقسط شهري 1000 ريال.
- ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.
اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض.
- الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين.
- تويوتا كورولا لديها عداد المسافات 108000 كَمْ.
- تم تجهِيْز تويوتا كورولا بتكييف هُواء وجهاز تحكَمْ عن بعد ونوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة ونوافذ أمامية.
- السيارة لديها وسادة هُوائية جانبية، وسادة هُوائية للسائق، وسادة هُوائية للراكب.
- تويوتا كورولا لديها نظام الفرامل والعجلات المضادة للانغلاق.
- يمكنك أيضًا الاتصال بالبائع والحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة، اتصل على 0594341979 أو WhatsApp على 00966594341979.