سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة بالسعودية تقسيط المريح ، سيارات اصدار شركة تويوتا وهيونداي يزداد عليه الطلب بسبب فخامة جودة و التقنيات التي تتميزها بها سيارة تويوتا وهيونداي في الاسواق تسعى دوما الشركة الانتاج ان تتصدر سوق البيع في مضاهاة الشركات العالمية وتتميز عليها في صناعة السيارات التى تتناسب مع الجميع من ناحية الدفع و الشكل و المحتوى من الداخل و سعر سيارات تويوتا وهيونداي الجديد في السعودية باهض يصل لفوق 200 الف ريال السعودي ولذلك يسعى السعوديين لشراء سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة بالسعودية تقسيط المريح .

سعر سيارة تويوتا كامري 2008 للبيع

سيارة مستعملة بحالة جيدة معروضة للبيع، بجميع مزايا ومواصفات السيارات الحديثة، بالإضافة إلى قيام البائع بتسهِيْل طرق الدفع نقدًا أو بالتقسيط.

مواصفات السيارة

السيارة موجودة فِيْ الجوف.

السيارة لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

الوقود المستخدم هُو البنزين.

سجل عداد المسافات 44000 كَمْ فقط.

لا تزال السيارة تحتوي على الطلاء الأصلي وهِيْ بيضاء.

سعر بيع السيارة 10000 ريال سعودي نقدا أو بالتقسيط.

أما إذا كان السداد على أقساط يتم الاتفاق عليه من قبل الطرفِيْن البائع والمشتري ويتراوح ما بين 500 إلى 2000 ريال سعودي.

يمكنك التواصل مع المالك من خلال الواتساب على رقم الهاتف 0593277076.

الخدمات في السيارة :

مرايا كهربائية.

طاقة.

انزلاق سقف

يشمل نظام صوت السيارة:

راديو كاسيت

مبدل القرص.

مشغل أقراص ليزرية.

إدخال مساعد.

منفذ USB.

بلوتوث.

وسائل الأمان المتوفرة في السيارة

لديها نظام EPS.

مثبت السرعة.

مكافحة إنذار السرقة.

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السيارة بحالة جيدة، لم تتعرض لأي حوادث من قبل، طلاءها الأصلي كَمْا هُو، الهِيْكل الخارجي غير متأثر وهِيْ بحالة ممتازة.

مواصفات السيارة

السيارة ذات مواصفات خليجي.

تقع فِيْ مدينة القريات.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

الطلاء الخارجي أسود.

الوقود المستخدم فِيْ السيارة هُو البنزين.

السعر المطلوب لنقل ملكية السيارة 19000 ريال سعودي.

يمكن السداد نقداً أو بأقساط شهرية، وتتراوح قيمة القسط بين 4،000 و 5،000 ريال سعودي.

للتواصل مع البائع يمكنك الاتصال على 0545377369.

نظام صوت السيارة:

مشغل أقراص ليزرية.

مدخل AUX / USB.

راديو كاسيت

نوافذ السيارة:

نوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة.

الخدمات المتاحة-

فرش قماش.

انزلاق سقف

مكيف.

مرايا كهربائية.

يعني الأمان المتاح :

لديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق _ABS.

الوسادة الهُوائية للسائق.

نظام توزيع قوة الفرامل لديه EBD.

تحتوي السيارة أيضًا على جهاز إنذار ضد السرقة.

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سيارة هيونداي متاحة الآن للبيع، مستعملة، بحالة جيدة، وبسعر متوسط ​​، لمن يريد شراء سيارة بمواصفات ممتازة وسعر مناسب.

مميزات ومواصفات السيارة:

سعر بيع السيارة 32،000 ريال سعودي.

يُسمح بالدفع نقدًا أو بالتقسيط، وذلك بدفع رسوم شهرية من 1،000 إلى 3،000 ريال سعودي.

تقع فِيْ بريدة.

لونه الخارجي بني.

تشمل ميزات سلامة السيارة التحكَمْ فِيْ التطواف والوسائد الهُوائية.

0593243991 للتواصل مع المالك عن طريق الواتس اب استعراض السيارة وشرائها.

بعد طرح العديد من موديلات سيارات تويوتا وهيونداي مستعملة بالسعودية تقسيط المريح المعروضة للبيع داخل المملكة و تفنيد السعر والمواصفات و الامتيازات كل سيارة و شركة تويوتا الاقوى عالميا في السوق تطرح سيارة الوحش الجديدة لعام 2023 م التي ليس لها مثيل في الاسواق وهي متوفرة حاليا في الاسواق السعودية.