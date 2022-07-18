سيارات تويوتا toyota مستعملة للبيع كاش أو تقسيط داخل السَعُودِيْة

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تويوتا كورولا مستعملة

سيارة تويوتا كورولا 2015 مستعملة للبيع فِيْ مدينة الجوف.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي.

تويوتا كورولا مستعمل 241،000 كلم

تويوتا كورولا متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

سعر بيع تويوتا كورولا المستعملة 24000 ريال سعودي.

يوجد نظام تقسيط لسيارات تويوتا كورولا، بدفعة مبدئية 2000 ريال وقسط شهري 1،000 ريال.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين.

تم تجهِيْز تويوتا كورولا بوسائل الراحة مثل نظام وقوف السيارات الذكي والمرايا التي تشمل القفل والتحكَمْ عن بعد وتنجيد الجلد وتنجيد القماش.

نوافذ تويوتا كورولا كهربائية أمامية وخلفِيْة.

نظام صوتي للسيارة Toyota Corolla مع مبدل CD ومنفذ USB ومشغل DVD ومشغل CD وراديو كاسيت.

تتمتع تويوتا كورولا بجميع وسائل الأمان، فهِيْ مزودة بأجهزة استشعار أمامية، وأجهزة استشعار خلفِيْة، ووسادة هُوائية جانبية، ووسادة هُوائية للسائق، ووسادة هُوائية للراكب، وقفل مركزي للأبواب.

السيارة لديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام منع السرقة.

للحصول على Toyota Corolla، اتصل على 0590610621 أو رقم WhatsApp 00966590610621.

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