سيارات رخيصة مستعملة حالات ممتازة بأسعار تنافسية بـ7000 ريال فِيْ السَعُودِيْة

سيارات مستعملة رخيصة، بحالة ممتازة، أسعار منافسة، بـ 7000 ريال يتزايد البحث على الإنترنت عن أفضل وأقوى السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، حيث أصبح البحث عن السيارات المستعملة فِيْ أكثر بكثير من السيارات الحديثة، ولأن الإنترنت صنع كل شيء سهل علينا، لذلك أصبح البيع والشراء أسهل بكثير من ذي قبل، لذلك يقوم أصحاب السيارات بعرض سياراتهم للبيع، موضحين مواصفات السيارة والأسعار المعروضة، وسنقوم بتوضيح بعض مواصفات وإمكانيات هذه السيارات فِيْ السطور التالية من مقالتنا اليوم. سيارات مستعملة رخيصة بحالة ممتازة من بين هذه السيارات المستعملة التي سنقدمها لكَمْ فِيْ السوق السعودي للسيارات المستعملة ما يلي – 1. تويوتا كامري 2009 مستعملة

الملامح الرئيسية للسيارة –

تعتبر تويوتا كامري 2009 من افضل السيارات التي قدمتها شركة تويوتا اليابانية للسوق، وتتميز السيارة بلونها الخارجي الابيض ويوجد الكثير من الأشخاص الذين يحبون اللون الأبيض فِيْ السيارات، فالسيارة لها أربعة أبواب و لا ناقل الحركة الذي يعمل به أوتوماتيكي الوقود بنزين السيارة موجودة فِيْ مدينة الرياض السَعُودِيْة بسعر يبدأ من 8000 ريال سعودي ولأية تفاصيل أخرى يمكنك الاتصال +966570987106.

2. مستعملة تويوتا كامري 2004

الملامح الرئيسية للسيارة –

مثلما تعتبر تويوتا كامري 2004 من أشهر سيارات تويوتا، فإن اللون الخارجي للسيارة فضي، ويمكن للسيارة أن تقطع مسافات تصل إلى 400 ألف كيلومتر بالبنزين، وعدد الأبواب التي تحتوي عليها السيارة هُو أربعة، السعر جزء من 7000 ريال سعودي ولأية تفاصيل أخرى يمكنك الاتصال +966582638279.

3. مستعملة جي إم سي بوكون 2022

الملامح الرئيسية للسيارة –

سيارة جي إم سي مكونة من خمسة أبواب ولونها الخارجي أسود. السيارة مزودة بوقود قوي بسعة 5.3 لتر وهِيْ بحالة جيدة داخلياً وخارجياً. يبدأ سعر السيارة من 153.400 ريال سعودي. فِيْ جدة ويمكنك الاتصال بصاحبها من الأحد إلى الخميس من الساعة 900 صباحًا حتى 700 مساءً على الرقم +966580356148.

4. شيفروليه تاهُو 2022

الملامح الرئيسية للسيارة –

السيارة معروضة باللون الابيض وخمسة ابواب وسعر بيعها فِيْ الرياض يبدأ من 145350 ريال سعودي وبنفس تواريخ الاتصال السابق للسيارة يمكنك التواصل مع مالك السيارة لمزيد من التفاصيل على الرقم +966580356148 .