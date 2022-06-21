سيارات شبه جديدة مقدمة من مصرف الراجحي بدون دفعة أولي وفترة سداد 60 شهر

تقريبا سيارات جديدة مقدمة من مصرف الراجحي ، يواصل مصرف الراجحي تقديم حلول تمويلية متنوعة تساعد المواطنين والمقيمين في امتلاك سيارة ، بما في ذلك تمويل الإيجار. كما يقدم البنك عروضًا على سيارات أستون مارتن ، وعروضًا على سيارات BMW ، وتمويل السيارات المستعملة وغيرها من الحلول التي تمكن العملاء من امتلاك السيارة التي يرغبون فيها ، وفي هذا المقال سيوفر لك تمويل السيارات شبه الجديدة المقدمة من قبل البنك.

تقريبا سيارات جديدة مقدمة من مصرف الراجحي واهم مميزاتها

يقدم مصرف الراجحي في المملكة أحد التمويلات للحصول على سيارة نصف جديدة بمواصفات معينة ، ليكون من أهم منتجات التمويل التأجيري من البنك ، والذي يتميز بمجموعة من المزايا التي جاءت على النحو التالي :

متاح للمواطنين والمقيمين. متاح مع أو بدون خيار تحويل الراتب. يتم الحصول على مركبة شبه جديدة من خلال أحد الوكلاء المعتمدين لدى البنك. متوفر للسيارات شبه الجديدة بحد أقصى 5000 كم لكل مركبة. متوفر بهامش ربح تنافسي. الحصول على ضمان ساري المفعول للسيارة من هذا الوكيل المعتمد ، بالإضافة إلى تأمين شامل ساري المفعول. يحق للعميل تحديد قيمة مدفوعات الملكية.

مزايا الحصول على التمويل بتحويل الراتب

بدون دفعة أولى.

فترة السداد تصل إلى خمس سنوات.

قيمة الرسم الإداري واحد بالمائة أي مبلغ خمسة آلاف ريال سعودي.

الحد الأقصى لدفع الملكية 40٪.

أقساط شهرية سهلة.

يبدأ معدل النسبة السنوية ، متضمنًا التأمين ، عند 11.80٪.

تختلف هذه المزايا عند التقدم بطلب التمويل بدون تحويل الراتب ومنها ذلك العميل بدون تحويل الراتب يجب أن يدفع دفعة أولية مقدارها 5٪ ، وتكون قيمة الدفعة الأخيرة تصل إلى 35٪ ، ومعدل النسبة السنوي ، شاملاً التأمين ، يبدأ من 12.26٪.

تقدم بطلب التمويل من خلال موقع مصرف الراجحي

بعد التعرف على مزايا التمويل ، وإذا كنت ترغب في الاستفادة من المنتج يمكنك التقديم عليه من خلال موقع مصرف الراجحي بعد ذلك يجب عليك إدخال البيانات المطلوبة بما في ذلك بياناتك الشخصية وبيانات العمل والبيانات المالية ، وبعد الانتهاء من تسجيل كافة البيانات المطلوبة منك والتأكد من دقتها وبعد الموافقة على شروط وأحكام البنك يجب الضغط على على زر إرسال وللحصول على مزيد من المعلومات ، اتصل على 8001241222.