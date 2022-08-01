سيارات فِيْ جدة بـ4 ألاف ريال مستعملة فِيْما فوق لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود

سيارات مستعملة فِيْ جدة بـ4 آلاف ريال فِيْ حالة جيدة إلى ممتازة من الداخل والخارج، مع وجود أرقام هُواتف محمولة لسهُولة الاتصال بأصحاب السيارات ومباشرة بدون وسطاء. نحن نعلم أن السيارات فِيْ دول الخليج مهمة وضرورية. يعد امتلاك سيارة لكل عائلة فِيْ الخليج أمرًا ضروريًا لأهميتها فِيْ الرحَلْات الطويلة والرحَلْات والعمل أو شراء العناصر الأساسية. ، نحن نعرض سيارات مستعملة فِيْ جدة بسعر 4 آلاف ريال. أعلاه على النحو التالي.
سيارات مستعملة فِيْ جدة بـ4 آلاف ريال
فولفو 740 موديل 1992 مستعملة
- سيارة سيدان عتيقة تعمل بمحرك أوتوماتيكي رباعي السرعات بخمس سرعات، وتبلغ سعة محركها 1800 سي سي وينتج 120 حصاناً.
- المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.
- موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي المشرفة.
- السيارة بحالة جيدة والشاسيه به عيوب طفِيْفة.
- السيارة بمواصفات أوروبية.
- تحتوي على راديو، وسائد هُوائية، وتكييف، ومدخل USB، و AUX، وبلوتوث، وأنظمة أمان.
- سعر فولفو 740 المستعملة فِيْ جدة 4 آلاف ريال.
ميتسوبيشي جالانت موديل 1999 مستعمل
- سيارة سيدان قديمة من عائلة الكرز، بمحرك رباعي الأسطوانات، يدوي بست سرعات، سعة 2000 سم مكعب، مع عزم دوران يبلغ 166 نيوتن. متر وقوة 125 حصان.
- المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.
- موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي البوادي.
- السيارة بحالة ممتازة دون حوادث أو أعطال سابقة.
- تحتوي على مكيفات هُواء، مرايات كهربائية، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، مشغل MP3، منفذ USB، أنظمة أمنية.
- سعر سيارة ميتسوبيشي جالانت المستعملة فِيْ جدة 7 آلاف ريال.
بي ام دبليو x3 موديل 2004 مستعمل
- سيارة عائلية شابة ورياضية بنظام دفع رباعي، سعة المحرك 3500 سم مكعب، مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست أسطوانات ينتج 215 حصانًا وعزم دوران 355 نيوتن. متر.
- المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.
- موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي الرحاب.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولا توجد حوادث والطلاء اصلي.
- تطابق السيارة مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي فِيْ مواصفاتها.
- تحتوي على قفل مركزي، مثبت سرعة، وسائد هُوائية، مقاعد جلدية، تكييف هُواء، مصابيح زينون، منفذ USB، مشغل MP3، راديو، بلوتوث، دخول بدون مفتاح.
- سعر سيارة BMW X3 المستعملة فِيْ جدة 6 آلاف ريال.