سيارات فِيْ جدة بـ4 ألاف ريال مستعملة فِيْما فوق لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود

سيارات مستعملة فِيْ جدة بـ4 آلاف ريال فِيْ حالة جيدة إلى ممتازة من الداخل والخارج، مع وجود أرقام هُواتف محمولة لسهُولة الاتصال بأصحاب السيارات ومباشرة بدون وسطاء. نحن نعلم أن السيارات فِيْ دول الخليج مهمة وضرورية. يعد امتلاك سيارة لكل عائلة فِيْ الخليج أمرًا ضروريًا لأهميتها فِيْ الرحَلْات الطويلة والرحَلْات والعمل أو شراء العناصر الأساسية. ، نحن نعرض سيارات مستعملة فِيْ جدة بسعر 4 آلاف ريال. أعلاه على النحو التالي.

سيارات مستعملة فِيْ جدة بـ4 آلاف ريال

فولفو 740 موديل 1992 مستعملة

سيارة سيدان عتيقة تعمل بمحرك أوتوماتيكي رباعي السرعات بخمس سرعات، وتبلغ سعة محركها 1800 سي سي وينتج 120 حصاناً.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي المشرفة.

السيارة بحالة جيدة والشاسيه به عيوب طفِيْفة.

السيارة بمواصفات أوروبية.

تحتوي على راديو، وسائد هُوائية، وتكييف، ومدخل USB، و AUX، وبلوتوث، وأنظمة أمان.

سعر فولفو 740 المستعملة فِيْ جدة 4 آلاف ريال.

ميتسوبيشي جالانت موديل 1999 مستعمل

سيارة سيدان قديمة من عائلة الكرز، بمحرك رباعي الأسطوانات، يدوي بست سرعات، سعة 2000 سم مكعب، مع عزم دوران يبلغ 166 نيوتن. متر وقوة 125 حصان.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة حي البوادي.

السيارة بحالة ممتازة دون حوادث أو أعطال سابقة.

تحتوي على مكيفات هُواء، مرايات كهربائية، مثبت سرعة، راديو، بلوتوث، مشغل MP3، منفذ USB، أنظمة أمنية.

سعر سيارة ميتسوبيشي جالانت المستعملة فِيْ جدة 7 آلاف ريال.

بي ام دبليو x3 موديل 2004 مستعمل