سيارات كهربائية ميسورة التكلفة بفرنسا.. هل يفِيْ “ماكرون” بالوعد

تعد فرنسا خطة لدعم تأجير السيارات الكهربائية كجزء من تعهد إيمانويل ماكرون بجعل السيارات الكهربائية ميسورة التكلفة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عَنّْ وزير المالية جابرييل أتال قوله يوم الأحد لتلفزيون إل سي آي إن الخطة ستوفر سيارات كهربائية مقابل 100 يورو (100 دولار) شهريا، مشيرة إلَّى أن هذه التكلفة أقل مما ينفقه كثير من المواطنين على البنزين.

وأوضح عتال أن الحكومة تعمل على تسريع سن القانون وتوفِيْر السيارات الكهربائية.

تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية برعاية الدولة لبرنامج تأجير السيارات للعائلات ذات الدخل المنخفض، لمواجهة الانتقادات التي مفادها أنه حتى مع الإعانات، لا يزال العديد من المواطنين غير قادرين على شراء السيارات الكهربائية.

وأضاف أتال “نعلم أن (السيارات الكهربائية) بالنسبة لكثير من الفرنسيين لا تزال باهظة الثمن”.

أظهرت إحصائية صادرة عَنّْ الجمعية الوطنية لتطوير التنقل الكهربائي لافِيْر فرانس فِيْ أغسطس أن شراء السيارات الجديدة فِيْ فرنسا استمر فِيْ الانخفاض بنسبة 15٪، لكن مبيعات السيارات الكهربائية على وجه الخصوص شهدت تطوراً ملحوظاً.

بلغت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل فِيْ السوق الفرنسي 12736 سيارة، بزيادة سنوية قدرها 69٪، وشكلت 11.8٪ من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة. من ناحية أخرى، انخفضت المبيعات السنوية للسيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء بنسبة 32٪.

وبحسب ما أورده موقع انسايديفس المتخصص فِيْ عالم السيارات الكهربائية، فقد تم تسجيل حوالي 20،937 سيارة جديدة فِيْ فرنسا فِيْ يوليو الماضي، بزيادة سنوية قدرها 9.4٪، بواقع 20،085 سيارة كهربائية، وهُو ما يمثل الآن 18.7٪ من إجمالي السيارات. سوق. تم تسجيل أكثر من 180 ألف سيارة كهربائية جديدة فِيْ فرنسا منذ بداية عام 2022 وحتى الآن.

تحافظ المحركات الكهربائية الفرنسية على ريادتها فِيْ سوق السيارات فِيْ فرنسا، حيث تم بيع 11،091 سيارة بيجو e-208، تليها داسيا سبرينج بحوالي 10،000 سيارة. جدير بالذكر أن تسلا وفولكس فاجن ليسا ضمن أفضل 10 سيارات مبيعًا فِيْ فرنسا هذا العام، على الرغم من الزيادة الهائلة فِيْ مشتريات السيارات الكهربائية.