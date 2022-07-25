سيارات للبيع أكثر من ماركة مستعلمة بداية من 5 ألف بالسوق المستعمل بالإمارات

سيارات مستعملة للبيع أكثر من ماركة واحدة، من أفضل السيارات التي أحبها كثيرًا سيارات تويوتا، لأنها تتميز بمواصفاتها المثالية ومناسبة للكثيرين، وبسبب تضخم أسعار سيارات تويوتا الحديثة، يرغب الناس فِيْ شراء سيارات مستعملة عالية الكفاءة بمواصفات مثالية.

سيارات للبيع بأكثر من ماركة مستعملة ابتداءً من 5 آلاف درهم فِيْ السوق الإماراتي

يقدم السوق الإماراتي عددًا كبيرًا من السيارات المستعملة بأكثر من علامة تجارية مثل سيارات تويوتا وسيارات فورد وسيارات نيسان، وأصبح البحث عن هذه السيارات المستعملة.

بالإضافة إلى ذلك، يبحث الناس باستمرار عن أسعار ومواصفات هذه السيارات، وللتسهِيْل على المواطنين، تقدم بعض المواقع مثل موقعنا Educame السيارات المستعملة عبر الإنترنت.

للبيع فورد فوكس 2006 مستعمله

سيارة فورد فوكس 2006 مستعملة للبيع فِيْ دبي، الامارات العربية المتحدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

نوع السيارة السيدان.

المسافة المقطوعة للسيارة 320 ألف كيلومتر.

أربع اسطوانات وخمسة أبواب.

سعر السيارة 5 آلاف درهم.

تويوتا كامري 1995 للبيع

سيارة تويوتا كامري 1995 مستعملة للبيع فِيْ ابوظبي، مواصفات السيارة هِيْ

عداد المسافة للسيارة 220 ألف كَمْ.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

أربع اسطوانات وخمسة أبواب.

لون السيارة الخارجي ذهبي.

نوع السيارة السيدان.

سعر السيارة 5،500 ألف درهم إماراتي.

مرسيدس بنز الفئة C 2002 مستعملة للبيع

للبيع فِيْ دبي الامارات سيارة مرسيدس بنز الفئة C موديل 2002 مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 460.000 كَمْ.

نوع السيارة السيدان.

لون السيارة الخارجي فضي.

وقود السيارات البنزين.

سعر السيارة 6 آلاف درهم إماراتي.

تويوتا كامري 1998

تويوتا كامري 1998 مستعملة للبيع فِيْ دبي الامارات العربية المتحدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة فِيْ السيارة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي ذهبي.

السيارة نظيفة من الداخل والخارج.

المسافة المقطوعة للسيارة 300000 كَمْ.

سعر السيارة 6 آلاف درهم قابل للتفاوض قليلاً.

نيسان صني 2002 مستعملة للبيع

للبيع فِيْ عجمان الامارات العربية المتحدة سيارة نيسان صني موديل 2002 مستعملة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة فِيْ السيارة طبيعي.

– عداد المسافات 190،000 كَمْ.

أربع اسطوانات وخمسة أبواب.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارات البنزين.

نوع السيارة السيدان.

سعر السيارة 6 آلاف درهم إماراتي.

ميتسوبيشي مونتيرو 2000 مستعمل للبيع

للبيع سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2000 مستعملة فِيْ الشارقة الامارات العربية المتحدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 250 ألف كيلومتر.

لون السيارة الخارجي فضي.

ست اسطوانات وخمسة أبواب.

سعر السيارة 7500 ألف درهم.

نيسان صني 2005 مستعملة للبيع

سيارة نيسان صني 2005 مستعملة للبيع فِيْ دبي، الامارات العربية المتحدة، مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد المسافات 300000 كَمْ.

لون السيارة الخارجي ذهبي.

طراز السيارة السيدان.

أربع اسطوانات وأربعة أبواب.

سعر السيارة 7500 الف درهم قابل للتفاوض قليلا.

للبيع إنفِيْنيتي غير ذلك 2003 مستعملة

إنفِيْنيتي أخرى موديل 2003 مستعملة للبيع فِيْ أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، مواصفات السيارة هِيْ

إنتقال تلقائي.

المسافة المقطوعة للسيارة 311.667 ألف كيلومتر.

ست اسطوانات وأربعة أبواب.

اللون الخارجي للسيارة أسود.

نوع السيارة سيدان والوقود بترولي.

سعر السيارة 8 آلاف درهم.

تويوتا كورولا 2002 مستعملة للبيع

تويوتا كورولا 2002 سيارة مستعملة للبيع فِيْ دبي الامارات العربية المتحدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 200 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارة زيت.

أربع اسطوانات وخمسة أبواب.

سعر السيارة 8.500 ألف درهم إماراتي.

مرسيدس بنز سي ال – كلاس 2001 للبيع

للبيع سيارة مرسيدس بنز الفئة CL موديل 2001 فِيْ رأس الخيمة فِيْ الامارات العربية المتحدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد المسافات 200 الف كَمْ.

ثمانية اسطوانات وبابين.

اللون الخارجي للسيارة رمادي.

نوع السيارة كوبيه.

سعر السيارة 9 آلاف درهم.

فورد اكسبلورر 2005 سيارة مستعملة للبيع

سيارة فورد اكسبلورر 2005 للبيع فِيْ الفجيرة الامارات العربية المتحدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 149 ألف كيلومتر.

سيارات بنزين ذات خمسة أبواب وستة أسطوانات.

السيارة للاستخدام الأنثوي، لون السيارة أبيض.

سعر السيارة 9،500 ألف درهم إماراتي.

هِيْونداي سنتافِيْ 2005 للبيع مستعمل

هِيْونداي سنتافِيْ 2005 سيارة مستعملة للبيع فِيْ أبوظبي، الامارات العربية المتحدة، مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 225 ألف كَمْ.

ست أسطوانات، أربعة أبواب، دفع رباعي.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

سعر السيارة 10 آلاف درهم.

تويوتا كامري 2003 للبيع

سيارة تويوتا كامري 2003 للبيع فِيْ عجمان، الإمارات العربية المتحدة مواصفات السيارات هِيْ

المسافة المقطوعة للسيارة 300000 كَمْ.

لون السيارة الخارجي ذهبي.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

ست اسطوانات وأربعة أبواب.

نوع السيارة السيدان.

سعر السيارة 10 آلاف درهم.

جي ام سي انفوي 2003 مستعملة للبيع

سيارة جي ام سي انفوي 2003 مستعملة للبيع فِيْ الشارقة فِيْ الامارات العربية المتحدة، مواصفات السيارة هِيْ

المسافة المقطوعة للسيارة 200 ألف كيلومتر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة رمادي.

ست اسطوانات وخمسة أبواب.

إزاحة المحرك 4200 سم مكعب.

نوع مركبة الدفع الرباعي.

سعر السيارة 10500 ألف درهم.

فورد فوكس 2010 مستعملة للبيع

للبيع سيارة مارك فورد فوكس فورد 2010 مستعملة فِيْ أبو ظبي الامارات العربية المتحدة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

تجاوز عداد المسافات 90 ألف كيلومتر.

نوع السيارة هاتشباك، وقود السيارة هُو البنزين.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

أربع اسطوانات وأربعة أبواب.

سعر السيارة 11،500 ألف درهم إماراتي.

تويوتا افالون 2006 مستعملة للبيع

يوجد سيارة تويوتا افالون 2006 مستعملة للبيع فِيْ عجمان الامارات العربية المتحدة، مواصفات السيارة هِيْ