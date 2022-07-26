سيارات للبيع مستعملة بأسعار رخيصة فِيْ السَعُودِيْة

سيارات مستعملة بـ 7000 ريال. يتم فحص أسعار السيارات المستعملة والرائعة وتنظيفها من الخارج والداخل مما دفع بعض المسؤولين إلى نشرها على مواقع البيع والشراء على الإنترنت وهذا يساعد على بيع تلك السيارات. سريعًا، لذا سنقدم لك اليوم أفضل السيارات المعروضة وأهم إمكانياتها ومواصفاتها من الخارج والداخل.

تويوتا كامري 2001

أبرز مواصفات تويوتا كامري 2001 تمتاز باللون الأبيض وسلامة هِيْكل السيارة ووقودها بنزين وناقل الحركة يدوي.

يقع تويوتا كامري 2001 فِيْ مكة المكرمة ويبلغ سعره 7000 ألف ريال سعودي نقدا، وللاتصال 0594194539، +966594194539.

تويوتا كامري 2006

أبرز مواصفات تويوتا كامري 2006 تمتاز بناقل الحركة اليدوي واللون الأبيض والعجلات ووقود البنزين.

تقع تويوتا كامري 2006 فِيْ مدينة تبوك وسعرها 7000 ألف ريال سعودي نقدا، وللاتصال على 0594259334، +966594259334.

تويوتا كورولا 2010 للبيع

أبرز مواصفات تويوتا كورولا 2010 تتميز باللون السماوي وناقل الحركة الأوتوماتيكي ومحرك البنزين الخاص بها.

يقع تويوتا كورولا 2010 فِيْ مدينة الشرقية وسعره 7000 ألف ريال سعودي نقدا، والاتصال +966580799041.

هِيْونداي إلنترا 2014

تتميز هِيْونداي إلنترا 2014 بوقودها الجازولين ولونها الأبيض وناقل حركة أوتوماتيكي، وتقطع مسافة 130 كَمْ فقط.

تقع هِيْونداي إلنترا 2014 فِيْ المدينة الشرقية، وسعرها 7000 ريال سعودي نقدا، والاتصال +966580799041.

تويوتا كامري 2005

تتميز تويوتا كامري 2005 باستقلالية 190.000 كَمْ فقط، لونها أبيض، وقود بنزين وناقل حركة أوتوماتيكي.

يقع تويوتا كامري 2005 فِيْ مدينة القريات، وسعره 7000 ريال سعودي نقدًا، وفِيْ أقساط 800 ريال شهريًا و 2500 ريال مقدمًا، والاتصال على 0580021479، +966580021479.

هِيْونداي أكسنت 2010

هِيْونداي أكسنت 2010 لديها بلوتوث، تنجيد جلدي، إنذار، ناقل حركة أوتوماتيكي، وقود بنزين ولون أبيض.

يقع هِيْونداي أكسنت 2010 فِيْ الدمام وسعره 7000 ريال سعودي نقدا، وعلى أقساط 1،000،000 ريال شهريا ودفعة أولى 2،000،000 ريال، والاتصال على 0583005984، +966583005984.

للبيع جيلي امجراند 7 2012

تتميز جيلي إمجراند 7 2012 بناقل حركة يدوي ولون فضي ووقود بنزين، وقد قطعت أكثر من 200000 كَمْ فقط، لكن هناك مشكلة صغيرة فِيْ الماكينة.

تقع جيلي إمجراند 7 2012 فِيْ بريدة وسعرها 7000 ريال سعودي نقدا، والاتصال على 0533596486، +966533596486.