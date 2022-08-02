سيارات للبيع مستعملة بالسَعُودِيْة…… تويوتا ونيسان وشيفروليه للبيع بأرخص الأسعار بالسوق السعودي

سيارات مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة يبحث المواطنون دائمًا فِيْ سوق المملكة عن أفضل السيارات المستعملة للبيع بمواصفات عالية وأسعار تتناسب مع دخلهم، بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا فِيْ العالم، ثم بدأ المواطنون فِيْ شراء السيارات المستعملة فِيْ السوق السعودي. .

سيارات مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة من 8 آلاف ريال

نعرض لكَمْ فِيْ موقعنا أرشيف متجدد لأسعار السيارات ومواصفاتها مثل تويوتا ونيسان، وأسعار السيارات تبدأ من 8 آلاف ريال سعودي، وفِيْما يلي قائمة بأسعار ومواصفات السيارات المستعملة للبيع.

تويوتا كورولا 2006 مستعملة للبيع

سيارة تويوتا كورولا 2006 مستعملة للبيع فِيْ الرياض، مواصفات السيارة هِيْ

عداد المسافات 240 ألف كَمْ.

السيارة فِيْ حالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

مشغل أقراص ليزرية.

ناقل الحركة فِيْ السيارة طبيعي.

راديو وتكييف ومنفذ USB.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا كروس 1.8L XL HEV 2002 مستعملة

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2002 فِيْ تبوك السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ

لون السيارة الخارجي فضي.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

– عداد المسافة للسيارة 180،000 كَمْ.

السيارة مواصفات خليجي.

دفع أمامي، أربع أسطوانات، خمسة أبواب، وقود هجين.

سعر السيارة 8 آلاف ريال قابل للتفاوض قليلاً.

2008 تويوتا كامري سيارة مستعملة للبيع

يوجد سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة للبيع فِيْ الرياض، مواصفات السيارة هِيْ

المسافة المقطوعة للسيارة 265 ألف كيلومتر.

لون السيارة الخارجي أحمر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

مشغل أقراص ليزرية.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

نوافذ كهربائية – أمامية وخلفِيْة.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2009 مستعمل للبيع

سيارة تويوتا كورولا 2009 مستعملة للبيع فِيْ الرياض فِيْ المملكة، مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 137 ألف كَمْ.

مشغل أقراص ليزرية.

نوافذ كهربائية، مرايات كهربائية، تكييف هُواء، ثلج.

نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

السيارة فِيْ حالة ممتازة من الداخل والخارج.

لون السيارة الخارجي فضي.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2012 مستعمل للبيع

للبيع سيارة تويوتا كورولا 2012 فِيْ الرياض مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 184 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة فِيْ حالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 10 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كورولا 2012 مستعمل للبيع

تويوتا كورولا 2012 للبيع فِيْ الرياض مواصفات السيارة هِيْ