سيارات للبيع مستعملة رخيصة فِيْ السَعُودِيْة تويوتا اليابانية، تعد سيارات تويوتا من أبرز السيارات المعروفة والمشهورة في السعودية، والتي يحبذها الكثير من المواطنين لكفاءتها العالية ، ومواصفاتها القوية مقارنة في السيارات الأخرى، كما ويوجد الكثير من المعارض التي تقوم بعرض سيارات للبيع مستعملة تويوتا اليابانية وبأسعار رخيصة جدا، والتي تقدم الراحة للمواطن، وذلك أن سيارة تويوتا اليابانية من إنتاج الشركة العالمية التي تسعى لتوفير سبل الراحة للزبائن.

تويوتا كورولا 2010 للبيع

تويوتا كورولا 2010 مستعملة للبيع فِيْ الدمام. يبلغ سعر بيع سيارة تويوتا كورولا المستعملة 12 ألف ريال سعودي، فِيْ حين أن ناقل حركة تويوتا كورولا أوتوماتيكي وسجل عداد المسافات لسيارات تويوتا كورولا 99 ألف كيلومتر. .

بينما اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض. الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين. تم تجهِيْز تويوتا كورولا بتكييف هُواء وجهاز تحكَمْ عن بعد ونوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة ونوافذ أمامية ومشغل كاسيت راديو. تحتوي السيارة أيضًا على وسائل الأمان، وهِيْ الوسادة الهُوائية الجانبية، والوسادة الهُوائية للسائق، والوسادة الهُوائية للراكب، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، والإطارات، والمقاعد الكهربائية، ونموذج فحص ساري المفعول. للتواصل مع البائع والحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة، اتصل على 0596263869 أو WhatsApp على 00966596263869.

البيع بالتقسيط تويوتا كورولا موديل 2010

متاح بالتقسيط للبيع تويوتا كورولا 2010 مستعملة للبيع فِيْ الرياض. تباع تويوتا كورولا المستعملة بسعر 12 ألف ريال، وقد أجاز البائع بيع تويوتا كورولا بالتقسيط، بمقدم 2000 ريال وقسط شهري 500 ريال.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي. عداد المسافات على تويوتا كورولا هُو 277000 كَمْ. تويوتا كورولا متوفرة باللون الفضي الخارجي. الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين. تم تجهِيْز تويوتا كورولا بتكييف الهُواء، والمفروشات القماشية، والنوافذ الأمامية والخلفِيْة الكهربائية. تحتوي تويوتا كورولا على مبدل أقراص مدمجة، وبلوتوث، وإطارات، ومنبه، وقفل مركزي للأبواب. تم تجهِيْز تويوتا كورولا بأجهزة استشعار خلفِيْة ووسادة هُوائية للسائق ووسادة هُوائية للراكب ونظام توزيع قوة الفرامل. للتواصل مع البائع والحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة، اتصل على 0582812680 أو WhatsApp على 00966582812680.

للبيع تويوتا كورولا 2006

متاحة للشراء بالتأجير، تويوتا كورولا 2006 مستعملة للبيع فِيْ مدينة الطائف. سعر بيع سيارة تويوتا كورولا المستعملة 13 ألف ريال. كَمْا يمكن الحصول عليها بدفعة أولية 3000 ريال ودفعة شهرية. برسوم 1500 ريال.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كورولا أوتوماتيكي. قطعت تويوتا كورولا 95000 كيلومتر. اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض. الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين. للتواصل مع البائع والحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة، اتصل على 0582432105 أو WhatsApp على 00966582432105.

هناك الكثير من سيارات للبيع مستعملة رخيصة فِيْ السَعُودِيْة، والتي تحتوي على مواصفات عالية جدا، متميزة، ومن أبرزها سيارة تويوتا اليابانية، كما وتعد هذه السيارة من السيارات القوية جدا، وذات المحرك الخرافي، مما يفضله الكثير من المواطنين على الكثير من السيارات الأخرى