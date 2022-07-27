سيارات للبيع مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بأسعار مناسبة ورخيصه

لمحبي سيارات هِيْونداي وكيا وتويوتا عدد كبير من هذه السيارات متوفر فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وبأسعار مناسبة، ويمكن الحصول على بعض الأنواع بالتقسيط.

هِيْونداي أكسنت 2012 مستعملة للبيع

هِيْونداي أكسنت 2012 مستعملة للبيع فِيْ الرياض.

سعر بيع هِيْونداي أكسنت المستعملة 15000 ريال سعودي.

يمكن للمشتري الحصول على سيارة هِيْونداي أكسنت مستعملة من خلال نظام التقسيط، بدفعة مبدئية 2000 ريال وقسط شهري يبدأ من 1،000 ريال سعودي.

هِيْونداي أكسنت تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

هِيْونداي أكسنت متوفرة باللون الفضي الخارجي.

تم استخدام هِيْونداي أكسنت لمسافة 180 ألف كَمْ.

الوقود المستخدم فِيْ هِيْونداي أكسنت هُو البنزين.

وسائل الراحة فِيْ Hyundai Accent هِيْ فتحة سقف، وتنجيد من القماش، وتكييف، وجهاز تحكَمْ عن بعد، وكهرباء، وتنجيد جلدي.

السيارة بها نظام ذكي لركن السيارة ومرايا كهربائية وقفل للمرايا.

السيارة مزودة بنوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة ونوافذ أمامية وأجهزة استشعار أمامية وخلفِيْة.

السيارة مجهزة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام منع السرقة ونظام تثبيت السرعة والكاميرا الخلفِيْة ومصابيح الضباب.

السيارة بها بلوتوث، راديو كاسيت، مبدل سي دي، مشغل دي فِيْ دي ومشغل سي دي.

للتواصل مع البائع والحصول على Hyundai Accent، يرجى الاتصال على 595129549 أو عبر WhatsApp على 0096695129549.

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