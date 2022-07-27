سيارات للبيع مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بأسعار مناسبة ورخيصه

لمحبي سيارات هِيْونداي وكيا وتويوتا عدد كبير من هذه السيارات متوفر فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وبأسعار مناسبة، ويمكن الحصول على بعض الأنواع بالتقسيط.
هِيْونداي أكسنت 2012 مستعملة للبيع
- هِيْونداي أكسنت 2012 مستعملة للبيع فِيْ الرياض.
- سعر بيع هِيْونداي أكسنت المستعملة 15000 ريال سعودي.
- يمكن للمشتري الحصول على سيارة هِيْونداي أكسنت مستعملة من خلال نظام التقسيط، بدفعة مبدئية 2000 ريال وقسط شهري يبدأ من 1،000 ريال سعودي.
- هِيْونداي أكسنت تأتي مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- هِيْونداي أكسنت متوفرة باللون الفضي الخارجي.
- تم استخدام هِيْونداي أكسنت لمسافة 180 ألف كَمْ.
- الوقود المستخدم فِيْ هِيْونداي أكسنت هُو البنزين.
- وسائل الراحة فِيْ Hyundai Accent هِيْ فتحة سقف، وتنجيد من القماش، وتكييف، وجهاز تحكَمْ عن بعد، وكهرباء، وتنجيد جلدي.
- السيارة بها نظام ذكي لركن السيارة ومرايا كهربائية وقفل للمرايا.
- السيارة مزودة بنوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة ونوافذ أمامية وأجهزة استشعار أمامية وخلفِيْة.
- السيارة مجهزة بنظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام منع السرقة ونظام تثبيت السرعة والكاميرا الخلفِيْة ومصابيح الضباب.
- السيارة بها بلوتوث، راديو كاسيت، مبدل سي دي، مشغل دي فِيْ دي ومشغل سي دي.
- للتواصل مع البائع والحصول على Hyundai Accent، يرجى الاتصال على 595129549 أو عبر WhatsApp على 0096695129549.
كيا بيكانتو 2022 مستعمل للبيع
- كيا بيكانتو 2022 مستعملة للبيع فِيْ تبوك.
- سعر بيع كيا بيكانتو 20000 ريال سعودي.
- السيارة هِيْ كيا بيكانتو أوتوماتيك توب.
- الوقود المستخدم فِيْ سيارة كيا بيكانتو هُو البنزين.
- السيارة كيا بيكانتو مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
- اللون الخارجي لكيا بيكانتو هُو الأسود.
- تم استخدام كيا بيكانتو لمسافة 50000 كيلومتر.
- تحتوي كيا بيكانتو على فتحة سقف، وتكييف هُواء، وجهاز تحكَمْ عن بعد، ونوافذ أمامية وخلفِيْة كهربائية، ونافذة أمامية.
- تحتوي السيارة على منفذ USB وبلوتوث ومشغل DVD ومشغل أقراص مضغوطة.
- تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق ونظام منع السرقة وإطارات وكاميرا خلفِيْة.
- للتواصل مع البائع والحصول على كيا بيكانتو مستعملة، اتصل على 00966580360206.