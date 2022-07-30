سيارات للتنازل مستعملة بدون مقابل أحدث موديل فِيْ السَعُودِيْة لدواعي السفر

السيارات هِيْ أحدث الموديلات التي تم نقلها، وشهدت المعارض السَعُودِيْة عدد كبير من السيارات المستعملة معروضة للتحويل المجاني، وتتواجد فِيْ أكبر وأهم المعارض داخل المملكة العربية السَعُودِيْة، ولها مواصفاتها وأسعارها الخاصة، ومن الضروري توضيح هل هُو ممول أم لا، وهناك من يطلب أجرًا للسيارة لأن الأقساط قليلة المتبقية، وبعضها مجاني، لأسباب السفر وسرعة إتمام البيع.

سيارات للبيع اخر موديل مجانا

تتميز سيارات التنازل بأنها تدفع أقساط شهرية وبحالة جيدة ويتم فحصها بشكل كامل عند الاستلام بناءً على رغبة المشتري وعائلته وهذه السيارات هِيْ سيارات سيدان وهاتشباك لكل من يريد الحصول عليها. السيارة التي تحتاجها، وهناك الكثير من السيارات التي يمكنك طلبها.

تويوتا كامري 2022

سيارة جديدة موديل 2022 يتم تسليمها مجانا لأغراض السفر ومن مواصفات تلك السيارة أن تكون بيضاء اللون من طراز سيدان وسيارات متأخرة بدون دفعة أولى والمسافة المقطوعة داخل المملكة بين 20.000 و 29.000 كيلومتر.، وتلقائية، بتمويل من شركة عبداللطيف جميل، برسوم شهرية 1890 ريال سعودي، ومقرها حائل.

هِيْونداي أزيرا 2022

يتوفر هِيْونداي أزيرا وهُو موديل 2022 بمواصفات جيدة ومناسب لجميع أفراد الأسرة. كَمْا يتم تمويلها من قبل مصرف الرَاجحّيْ. لونها فضي وهِيْ سيارة سيدان أوتوماتيكية. تقع فِيْ جيزان. ويتراوح عدد الخطوات داخل المملكة من 40 ألف إلى 49 ألف كيلومتر، وسعر السيارة 147 ألف ريال سعودي، بقسط شهري 1،827 ريال وآخر دفعة 58 ألف ريال، السيارة بحالة ممتازة.

4 سيارات للتنقل مجانا

متوفرة أربع سيارات أخرى للتوصيل مجانًاوهِيْ سيارات جديدة وموديلات حديثة ويمكنهم طلب السيارة من البائع حيث يوجد عدد كبير من السيارات المستعملة بامتياز وأيضاً سيارات بسعر زهِيْد لأسباب السفر أو الحاجة للمال.