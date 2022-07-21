سيارات مستخدمة فِيْ السَعُودِيْة تبدأ بسعر 3500 ريال الشراء من المالك مباشرة

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بأسعار تنافسية ومخفضة فِيْ سوق المملكة، حيث يبدأ من 5000 ريال، نقدم أفضل السيارات الرائدة التي تتمتع بسمعة واسعة فِيْ مظهرها ومحركاتها القوية وموثوقيتها التي لا تضاهِيْ أسعارها الجذابة. سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بسعر رخيص لجميع المواطنين والمقيمين.

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة

ميتسوبيشي لانسر موديل 2002 مستعملة

سيارة سيدان عائلية متوسطة الحجم، تأتي بمحرك 1300 سم مكعب وناقل حركة يدوي رباعي الأسطوانات ينتج 89 سم مكعب من القوة وعزم دوران 135 نيوتن متر. متر.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض فِيْ حي الدار البيضاء.

السيارة فِيْ حالة جيدة، وهناك بعض الخدوش والخدوش على الهِيْكل بسبب الاستهلاك.

سعر سيارة ميتسوبيشي لانسر المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 5 آلاف ريال.

جي ام سي يوكون 1999 مستعملة

سيارة دفع رباعي كبيرة الحجم تتسع لسبعة ركاب، مدعومة بمحرك من ست أسطوانات، سعة الإزاحة 3500 سم مكعب، مع ناقل حركة يدوي، تنتج 215 حصانًا و 345 نيوتن متر من عزم الدوران.

المسافة المقطوعة بالسيارة أكثر من 200000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ جدة منطقة المشرفة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولم تقع حوادث سابقة.

اللوحة أصلية.

تحتوي على تكييف، راديو، منفذ USB، أضواء، وسائد هُوائية، مثبت السرعة، إنذار ضد السرقة، نظام ملاحة صغير.

سعر سيارة جي إم سي يوكون المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 6 آلاف ريال.

تويوتا كامري 2006 مستعملة

سيدان عائلية كبيرة محركها يعمل على إزاحة 2400 سم مكعب مع ناقل حركة أوتوماتيكي وبها 4 سلندرات تنتج قوة 156 حصان وعزم دوران 162 نيوتن. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 70.000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض منطقة البريدة.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولا تشكو من أي أعطال وليس بها حوادث سابقة.

تحتوي على مكيفات هُواء، وسائد هُوائية، وراديو، وبلوتوث، وشاشة وسائط متعددة، وإنذار ضد السرقة، ومثبت السرعة، وأنظمة أمنية.

سعر سيارة تويوتا كامري مستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

تويوتا تيرسل 1998 مستعملة