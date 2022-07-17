سيارات مستعملة بالسَعُودِيْة كاش وتقسيط وبأسْعَار تبدأ من ٧٥٠٠ ريال سعودي

المركبات المستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة هناك الكثير من الناس يلجأون لشراء سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة لأن قدرتهم المالية لا تساعدهم على شراء سيارات جديدة.

يوجد العديد من السيارات المستعملة فِيْ مختلف مدن المملكة العربية السَعُودِيْة، وفِيْ مقالنا التالي سوف نقدم لكَمْ مجموعة من السيارات المستعملة للبيع.

تختلف أنواع ومواصفات هذه السيارات حسب قيمتها السوقية، وكذلك الأنواع و التجارية المختلفة التي يتم شراؤها والتحقق منها، لذلك أخبرنا بأنواع وأسعار هذه السيارات معًا.

سيارات مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة

فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يوجد الكثير من السيارات المستعملة بأسعار مناسبة للجميع، وإليكَمْ السطور التالية من مجموعة سيارات

مجموعة سيارات مستعملة للبيع

يوجد فِيْ الباحة سيارة هِيْونداي إلنترا 2017 المتوفرة بسعر 18 ألف ريال سعودي.

فِيْ الدمام، يتوفر تويوتا يارس 2011 بسعر 7،500 ريال سعودي.

وفِيْ الدمام أيضا، يتوفر تويوتا كورولا 2006 بسعر 7،500 ريال سعودي.

وهناك أيضا هِيْونداي إلنترا متوفرة بسعر 2016، والمتوفرة بسعر 12،000 ريال سعودي.

كَمْا تتوفر رينو سافران 2013 فِيْ جدة بسعر 15000 ريال سعودي.

تتوفر أيضًا تويوتا كورولا 2009 بسعر 10،000 ريال سعودي ويمكن شراؤها على أقساط بدفعة أولى 3،000 ريال سعودي ورسم شهري 1،500 ريال سعودي، وتقع السيارة فِيْ مدينة بريدة.

وهناك أيضا هِيْونداي أكسنت 2022 متوفرة بسعر 25 ألف ريال سعودي فِيْ الرياض.

تتوفر أيضًا تويوتا كامري 2016، متوفرة بسعر 22،000 ريال سعودي، دفعة أولية 6000 ريال سعودي وقسط شهري من خلال دفعة 1،000 ريال سعودي.

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة

سيارة هِيْونداي سانتا فِيْ 2016 متوفرة فِيْ الخرج. هناك أيضًا تويوتا يارس 2011، متوفرة بسعر 10،000 ريال سعودي وتقع فِيْ الدمام. هناك أيضًا تويوتا كامري 2022 متوفرة بسعر 65،000 ريال سعودي وتقع فِيْ جدة. من السيارات التي تباع بالتقسيط فِيْ جدة سيارة مرسيدس 450201 متوفرة بسعر 68،000 ريال سعودي. وفِيْ مدينة مكة المكرمة، تتوفر سيارة ميني كوبر موديل 2022 بسعر 38 ألف ريال، بدفعة أولى 5000 ريال، والقسط الشهري بدفع 750 ريال.

يوجد فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سيارة تويوتا يارس 2017، وهِيْ متوفرة بسعر 28 ألف ريال سعودي ويتم الحصول عليها بدفعة أولية قدرها 4000 ريال سعودي بأقساط شهرية بواقع 1،000 ريال سعودي كل شهر.

سيارة هِيْونداي إلنترا 2017 متوفرة أيضًا فِيْ جدة ومتوفرة بسعر 28 ألف ريال سعودي، بدفعة أولية 6000 ريال سعودي بقسط شهري بدفع 1،000 ريال سعودي.