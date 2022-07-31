سيارات مستعملة بالسَعُودِيْة لمحدودي الدخل بأقل من 11 ألف ريال

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة لذوي الدخل المحدودمع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة على وجه الخصوص فِيْ الفترة الأخيرة، بدأ الجميع باللجوء إلى شراء السيارات المستعملة، وأسعار السيارات المستعملة فِيْ متناول الجميع وسعرها رخيص لذوي الدخل المنخفض، واليوم نحن ‘ نتحدث عن أقل سعر لبيع السيارات المستعملة بعشرة آلاف ريال سعودي، والسيارات التي سنعرضها لكَمْ اليوم موديل 2016 هِيْونداي إلنترا وسعرها النقدي 17 ألف ريال سعودي، وسيارات تويوتا. كورولا موديل 2013 وسعرها نقدا عشرة آلاف ريال.

حيث أن تويوتا كورولا من الطرازات الخليجية التي يمكنها تحمل جميع أنواع الطرق فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة وتعد بأن إمكاناتها عالية فِيْ كل شيء، أما بالنسبة لشركة هِيْونداي إلنترا فهِيْ سيارة فاخرة يمكن الاعتماد عليها للجميع أنواع الرحَلْات الشاقة، وبسعة عالية تناسب جميع الأعمار، لذلك سنعرض لكَمْ كل ما يتعلق بالسيارات المستعملة بأسعار مخفضة.

سيارة هِيْونداي إلنترا 2016 للبيع فِيْ السَعُودِيْة

تعتبر هِيْونداي إلنترا من أفضل أنواع السيارات المعمرة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة لأنها تستطيع تحمل الطرق الوعرة فِيْ الصحراء، وتقع السيارة فِيْ مدينة الخفجي.

ومن مميزات السيارة أنها تتمتع بجميع الخدمات الفاخرة فِيْ كل سيارة مثل ناقل الحركة الأوتوماتيكي للسيارة، والزجاج الأمامي الكهربائي، وكذلك النوافذ الخلفِيْة.

أما الهِيْكل الخارجي للسيارة فهُو الأصل باللون الرمادي، والسعر نقدًا أو بالتقسيط 17 ألف ريال سعودي.

بينما سجلت قراءة السيارة الأميال 39999 كيلومتر.

بالإضافة إلى وسائل أخرى مثل المرايا الكهربائية وشاشة تعمل باللمس، فإنه يحتوي أيضًا على بلوتوث وأضواء LED بلون الزيتون، ومن بين تدابير السلامة الوسائد الهُوائية.

إذا كنت تحب Hyundai Elantra، فعليك التواصل مع الهاتف المحمول الموجود أمامك.

سيارة مستعملة للبيع تويوتا كورولا 2013

تويوتا كورولا من الطراز الخليجي للسفر على جميع أنواع الطرق، وتقع فِيْ مدينة الخفجي، وسعرها عشرة آلاف ريال سعودي نقدًا، وهِيْ بحالة ممتازة بدون حوادث أو خدوش على الشاسيه.، واللون الأصلي والشاسيه أبيض.