سيارات مستعملة تقسيط رخيصة بالسَعُودِيْة سيارات بسعر يبهرك

سيارات مستعملة بأقساط رخيصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْةفِيْ معارض السيارات المستعملة يوجد نظام تمويل السيارة أو نظام تقسيط السيارة وذلك بإبرام عقد بين البائع والمشتري لحق استخدام السيارة لحين سداد ثمن السيارة بالكامل وفِيْ ذلك الوقت يكون التملك. سيتم نقل السيارة إلى المشتري. أحصل على سيارة بسعر مخفض يناسب المواطن والمقيم كَمْا أنك لا تملك سعر شراء سيارة جديدة مناسبة لحالتك المالية، لذلك سنعرض لك أرخص السيارات المستعملة بالتقسيط من التجار والشركات المعتمدة، تابعنا.

سيارات مستعملة بأقساط رخيصة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة

بأقل رسوم شهرية هناك العديد من الموديلات التي تناسبك سواء كانت تويوتا، هِيْونداي، نيسان، شيفروليه وغيرها، بجودة عالية ومواصفات فعالة من معارض عبد اللطيف جميل السَعُودِيْة.

بيع سيارات رينو دوكو المستعملة بالتقسيط

تمتلك صالات عرض عبد اللطيف جميل السَعُودِيْة سيارات ممتازة، حيث يوجد طراز رينو دوكو 2022 فليت، سيارة بحالة نظيفة ومستعملة، تشتمل السيارة على ناقل حركة عادي، ولا يوجد ناقل حركة أوتوماتيكي، وسجل عداد المشاة للسيارة متوسط مسافه بعد.

سجلت شاشة عداد منفاخ السيارة قراءة بين 129،999 و 120،000 كَمْ. نوع السيارة هُو ناقل حركة عادي. طلاء خارجي أبيض للسيارة. الجزء الداخلي من السيارة رمادي. السيارة موجودة فِيْ الدمام. يقدر السعر النقدي لسيارة عبد اللطيف جميل بـ 31.050 ريال سعودي. سعر رسم السيارة الشهري حوالي 758 ريال سعودي. التواصل عن طريق رقم جوال لشركة عبداللطيف جميل السعودي.

شفروليه 2022 سيارة مستعملة بالتقسيط

شيفروليه سبارك هِيْ سيارة بالتقسيط موديل سنة 2022 السيارة بها العديد من المزايا فهِيْ هاتشباك مستعملة مع حركة أوتوماتيكية اللون الخارجي للسيارة مطلية بحالة الوكالة باللون الفضي.