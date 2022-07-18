سيارات مستعملة تويوتا للبيع بالسَعُودِيْة بأسعار مخفضه

سيارات تويوتا مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بأسعار منخفضةسيارات ماركة تويوتا بكافة إصداراتها والأكثر شهرة فِيْ العالم تغزو أسواق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السَعُودِيْة والتي يمكن الحصول عليها من قبل المواطنين السعوديين والمقيمين أسعار مخفضة للسيارات مناسبة ومتاحة للجميع.

تويوتا كامري ٢٠١٩ سيارة مستعملة للبيع بسعر مخفض فِيْ الدمام

تويوتا كامري متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

تأتي تويوتا كامري بهِيْكل سيدان والوقود المستخدم فِيْ السيارة هُو البنزين.

السيارة تويوتا كامري مع ناقل حركة اوتوماتيكي.

تحتاج إلى الاتصال بالبائع والحصول على تويوتا كامري، اتصل على 00966596120627.

تويوتا يارس 2015 مستعملة للبيع بسعر مخفض فِيْ مدينة تبوك

سعر بيع سيارة تويوتا يارس المستعملة هُو 20000 ريال سعودي.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا يارس هُو البني.

عداد المسافات على تويوتا يارس 185000 كَمْ.

السيارة تويوتا ياريس مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

تم تجهِيْز Toyota Yaris بتكييف هُواء وجهاز تحكَمْ عن بعد وتنجيد جلدي ونوافذ أمامية وخلفِيْة كهربائية.

تم تجهِيْز Toyota Yaris بنظام مكابح مانعة للانغلاق ونظام تثبيت السرعة.

تحتوي السيارة على بلوتوث ومشغل دي فِيْ دي ومشغل سي دي ومنفذ يو اس بي.

تحتوي السيارة على إطارات ومقاعد كهربائية وقفل مركزي للأبواب ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

للحصول على تويوتا يارس اتصل بالبائع على 0582390583.

سيارات تويوتا كامري 2022 مستعملة للبيع فِيْ مكة

سعر بيع تويوتا كامري المستعملة 25000 ريال سعودي.

تأتي تويوتا كامري بهِيْكل سيدان وناقل حركة أوتوماتيكي بقوة 204 حصان.

السيارة تويوتا كامري مع ناقل حركة اوتوماتيكي.

تويوتا كامري متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

عداد المسافات تويوتا كامري 34464 كَمْ.

للحصول على تويوتا كامري، اتصل بالبائع على 00971526418447.

تويوتا كورولا 2013 متوفرة للبيع فِيْ مدينة الشرقية

سعر بيع سيارة تويوتا كورولا المستعملة 13،000 ريال سعودي.

تويوتا كورولا لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض.

عداد المسافات على تويوتا كورولا – 196000 كَمْ.

تم تجهِيْز تويوتا كورولا بتكييف ونوافذ كهربائية أمامية ونوافذ خلفِيْة كهربائية.

تويوتا كورولا خالية من أي عيوب ولديها استمارة تحقق وتسجيل جديدة.

يمكن شحن تويوتا كورولا إلى أي مكان فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

للحصول على تويوتا كورولا اتصل بالبائع على 00966596275355.

سيارة للبيع فِيْ السَعُودِيْة شيفروليه كروز موديل 2010

يجب عليك الاتصال بهاتف البائع لشراء السيارة.

نوع الوقود بنزين.

حالة السيارة ممتازة.

يمتد عداد المسافات بالكيلومترات من 15000 كَمْ إلى 159999 كَمْ.

نوع الحركة أوتوماتيكي، والنوافذ الأمامية والخلفِيْة كهربائية. بها كراسي جلدية، وسعرها 10،500 ريال سعودي نقدا.

متاح للبيع هِيْونداي سوناتا موديل 2016

هِيْونداي سوناتا هِيْ سيارة متينة يمكنها تحمل كل صعوبات الطريق، والموديل مناسب لجميع الأذواق. تقع هذه السيارة فِيْ المدينة المقدسة بالمدينة المقدسة. من خلال السطور التالية سوف نستعرض امكانيات السيارة بالتفصيل لمن يرغب فِيْ شرائها التواصل على رقم الهاتف السيارة من عام 2016.

متاح للبيع كيا سبورتاج موديل 2022

سيارة كيا مستعملة بسعر 15،000 ريال سعودي.

كيا سبورتاج متوفرة باللون الأبيض.

تأتي كيا سبورتاج بهِيْكل رباعي فِيْ أربعة مع نموذج قاعدة أوتوماتيكي 2.4 لتر.

كيا سبورتاج موجود فِيْ الدمام.

المسافة المقطوعة لسيارة كيا سبورتاج 10000 كَمْ.

سيارة كيا سبورتاج مزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

للتواصل مع البائع اتصل على 00966596120627.

متاح للبيع مرسيدس 280 موديل 2017

سيارة مرسيدس مستعملة بسعر 25000 ريال سعودي.

مرسيدس 280 متوفرة باللون الأسود الخارجي.

عداد المسافات مرسيدس 280 سجل 2800 كَمْ.

تم تجهِيْز مرسيدس 280 بناقل حركة أوتوماتيكي.

مرسيدس 280 المستعملة موجودة فِيْ نجران.

تتميز مرسيدس 280 بفتحة سقف وجهاز تحكَمْ عن بعد وتنجيد جلدي وزجاج أمامي وكهرباء وتكييف.

متاح للبيع هُونداي النترا موديل 2014

سعر السيارة نقدا 16.000 ألف ريال وتقسيطها 5000 ريال.

تمتلك هِيْونداي إلنترا نظام مكابح مانعة للانغلاق، وسائد هُوائية للركاب، وسائد هُوائية جانبية، وإطارات، وتكييف هُواء، وزجاج أمامي.

للحصول على Hyundai Elantra، اتصل بالبائع على 0500153965 أو WhatsApp على 00966500153965.

سيارات تويوتا كامري متوفرة فِيْ السَعُودِيْة للبيع

تقع السيارة فِيْ مدينة الرياض السَعُودِيْة، وسعرها 32 ألف ريال سعودي، وفِيْ السطور التالية سنتحدث عن باقي خصائص السيارة وكيفِيْة الاتصال بها إذا أعجبك.

تشمل ميزات سلامة السيارة المستشعرات الأمامية والخلفِيْة والوسادة الهُوائية الجانبية والوسادة الهُوائية للسائق وقفل الباب الكهربائي.

السيارة لديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام منع السرقة.

للحصول على تويوتا كامري اتصل على 0595042085 او عبر رقم الواتس 00966595042085.

للبيع تويوتا كامري 2022