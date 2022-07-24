سيارات مستعملة رخيصة للبيع فِيْ السَعُودِيْة وبحالة جيدة

زادت محركات البحث على محرك البحث جوجل من البحث عن السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة مما زاد من إقبال المواطنين السعوديين والمقيمين فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بسبب انخفاض سعرها وتوفرها بميزات رائعة وجودة عالية . قدرات الجودة، بعد الزيادة الكبيرة فِيْ أسعار السيارات الجديدة، والتي أصبحت باهظة فِيْ ظل الظروف المعيشية الحالية.
شيفروليه ماليبو موديل 2012 مستعمله للبيع
- شيفروليه ماليبو 2012 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.
سيارة شيفروليه ماليبو تم استخدام 163000 كَمْ.
ناقل الحركة فِيْ سيارة شيفروليه ماليبو أوتوماتيكي.
سعر بيع شيفروليه ماليبو المستعملة هُو 22000 ريال سعودي.
اللون الخارجي لشفروليه ماليبو ذهبي.
الوقود المستخدم فِيْ سيارة شيفروليه ماليبو هُو البنزين.
تتميز شيفروليه ماليبو بفتحة سقف ومرايا كهربائية وتكييف هُواء وتنجيد جلدي وجهاز تحكَمْ عن بعد.
تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة وعجلات كهربائية ومقاعد كهربائية ونظام تثبيت السرعة والإنذار.
تحتوي السيارة على منفذ USB ومشغل أقراص مضغوطة وبلوتوث ونظام تحكَمْ فِيْ عجلة القيادة ومنفذ Aux.
تحتوي السيارة على نظام مكابح مانع للانغلاق ونظام منع السرقة ووسادة هُوائية للسائق ووسادة هُوائية للراكب.
للتواصل مع البائع والحصول على سيارة شيفروليه ماليبو، يرجى الاتصال على 0578458951 أو عبر WhatsApp على 00966578458951.
مرسيدس 350 2009 مستعمل للبيع
- مرسيدس 350 موديل 2009 مستعملة للبيع فِيْ عرعر.
- سعر بيع المرسيدس 350 المستعملة هُو 15000 ريال سعودي.
- يمكن للمشتري الحصول على مرسيدس 350 على أقساط، بدفعة أولية 2000 ريال وقسط شهري 1،000 ريال.
- ناقل حركة أوتوماتيكي مرسيدس 350.
- الوقود المستخدم فِيْ السيارة هُو بنزين مرسيدس 350.
- مرسيدس 350 لديها عداد مسافة 300000 كَمْ.
- مرسيدس 350 متوفرة باللون الفضي الخارجي.
- تحتوي مرسيدس 350 على مرايا كهربائية وتنجيد جلدي وتكييف وكهرباء ونظام ذكي لركن السيارة.
- تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة، بالإضافة إلى النوافذ الأمامية ومنفذ USB ومشغل أقراص مضغوطة.
- تحتوي السيارة على نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل، وأجهزة الاستشعار الخلفِيْة، والوسادة الهُوائية الجانبية الأمامية، والوسادة الهُوائية للسائق، والوسادة الهُوائية للراكب.
- للتواصل مع البائع والحصول على سيارة مرسيدس 350 مستعملة، يرجى الاتصال على 595129549 أو عبر WhatsApp على 0096695129549.