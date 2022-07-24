سيارات مستعملة رخيصة للبيع فِيْ السَعُودِيْة وبحالة جيدة

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شيفروليه ماليبو موديل 2012 مستعمله للبيع

شيفروليه ماليبو 2012 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

سيارة شيفروليه ماليبو تم استخدام 163000 كَمْ.

ناقل الحركة فِيْ سيارة شيفروليه ماليبو أوتوماتيكي.

سعر بيع شيفروليه ماليبو المستعملة هُو 22000 ريال سعودي.

اللون الخارجي لشفروليه ماليبو ذهبي.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة شيفروليه ماليبو هُو البنزين.

تتميز شيفروليه ماليبو بفتحة سقف ومرايا كهربائية وتكييف هُواء وتنجيد جلدي وجهاز تحكَمْ عن بعد.

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة وعجلات كهربائية ومقاعد كهربائية ونظام تثبيت السرعة والإنذار.

تحتوي السيارة على منفذ USB ومشغل أقراص مضغوطة وبلوتوث ونظام تحكَمْ فِيْ عجلة القيادة ومنفذ Aux.

تحتوي السيارة على نظام مكابح مانع للانغلاق ونظام منع السرقة ووسادة هُوائية للسائق ووسادة هُوائية للراكب.

للتواصل مع البائع والحصول على سيارة شيفروليه ماليبو، يرجى الاتصال على 0578458951 أو عبر WhatsApp على 00966578458951.

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