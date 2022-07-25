سيارات مستعملة فِيْ السوق السعودي بأسْعَار مناسبة للجميع كاش او تقسيط

السيارات المستعملة فِيْ السوق السعودي بأسعار مناسبة للجميع، ونظرا للظروف المعيشية الحالية وتزامنها مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة على مستوى العالم، لجأ المواطنون السعوديون والمقيمون داخل المملكة العربية السَعُودِيْة إلى البحث عن سيارات مستعملة بأسعار معقولة وهُو متوفر بكثرة فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

هِيْونداي أكسنت للبيع

سيارة هِيْونداي أكسنت 2012 مستعملة للبيع بسعر 15،000 ريال سعودي.

هِيْونداي أكسنت المستعملة موجودة فِيْ الرياض.

يمكنك الحصول على سيارة هِيْونداي أكسنت مستعملة عن طريق دفع وديعة بقيمة 2،000 ريال سعودي ورسوم شهرية بقيمة 1،000 ريال سعودي.

هِيْونداي أكسنت متوفرة باللون الفضي.

قطعت هِيْونداي أكسنت 180 ألف كيلومتر.

تم تجهِيْز هِيْونداي أكسنت بناقل حركة أوتوماتيكي.

الوقود المستخدم فِيْ هِيْونداي أكسنت هُو البنزين.

تم تجهِيْز هِيْونداي أكسنت بفتحة سقف ومفروشات قماشية وتكييف ومرايا كهربائية وكهربائية.

تحتوي السيارة على جهاز تحكَمْ عن بعد ونظام وقوف ذكي ومرايا قفل وتنجيد جلدي.

نوافذ هِيْونداي أكسنت كهربائية وأمامية وخلفِيْة وزجاجية أمامية.

تحتوي السيارة على نظام صوتي يتكون من بلوتوث ومشغل راديو كاسيت ومبدل أقراص مضغوطة ومشغل DVD ومشغل أقراص مضغوطة ومنفذ USB.

تحتوي السيارة على جميع التدابير الأمنية مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام منع السرقة.

تحتوي السيارة على أجهزة استشعار خلفِيْة، وأجهزة استشعار أمامية، ووسادة هُوائية للسائق، ووسادة هُوائية للراكب.

تحتوي السيارة على عجلات ومصابيح ضباب وقفل مركزي للأبواب وكاميرا خلفِيْة ونظام تثبيت السرعة.

للحصول على Hyundai Accent يرجى الاتصال على 595129549 أو التواصل عبر WhatsApp 0096690184640.

كيا اوبتيما مستعمل للبيع فِيْ السَعُودِيْة

متوفرة للبيع فِيْ سوق السيارات المستعملة سيارة كيا أوبتيما مستعملة سنة الصنع 2022 بسعر 32،000 ريال سعودي.

كيا اوبتيما مستعملة فِيْ راس الخفجي.

تأتي كيا أوبتيما بطراز أوتوماتيكي جي تي إل.

قطعت كيا أوبتيما 108000 كَمْ.

ناقل الحركة فِيْ سيارة Kia Optima أوتوماتيكي.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة كيا اوبتيما هُو البنزين.

تم تجهِيْز كيا اوبتيما بكاميرا خلفِيْة ومصابيح ضباب ومنبه.

تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق ووسادة هُوائية للسائق ووسادة هُوائية للراكب.

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة وفتحة سقف وتنجيد جلدي وتكييف.

للحصول على Kia Optima، اتصل على 0598381280 أو اتصل بنا على WhatsApp على 00966598301280.

بيع نيسان ألتيما 2014 سنة

سيارة مستعملة للبيع فِيْ مكة المكرمة.

نيسان ألتيما متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

سعر بيع نيسان ألتيما المستعملة هُو 28000 ريال سعودي.

للاتصال بالبائع اتصل على الفور

ناقل الحركة فِيْ نيسان ألتيما أوتوماتيكي.

قطعت نيسان ألتيما 97 ألف كيلومتر.

الوقود الذي تستخدمه نيسان ألتيما هُو البنزين ومكيف الهُواء.

للبيع نيسان ماكسيما فِيْ مدينة تبوك