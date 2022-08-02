سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة للطرق الوعرة بأسْعَار تبدا 12000 ريال

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة للطرق الوعرةأعلنت أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة قبل أيام عن توفر عدد كبير من سيارات تويوتا وهِيْونداي وهُوندا ونيسان وكيا وغيرها من ماركات السيارات المستعملة المعروفة والمشهُورة بقوة محركاتها، متانة هِيْكلها ومتانتها على الطرق الوعرة جميع ماركات السيارات المستعملة متوفرة بأسعار مناسبة تسمح للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السَعُودِيْة بالحصول عليها.

للبيع تويوتا كرسيدا مستعمل

سيارة تويوتا كرسيدا مستعملة، استخدمت لأول مرة عام 1991، معروضة للبيع فِيْ ينبع البحر.

سعر بيع سيارة تويوتا كرسيدا المستعملة 12000 ريال سعودي.

تويوتا كرسيدا ناقل حركة يدوي.

تويوتا كرسيدا لديها عداد مسافة 350.000 كَمْ.

تأتي تويوتا كرسيدا بهِيْكل سيدان قوي.

تويوتا كرسيدا متوفرة باللون البني الخارجي.

ما نوع الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كرسيدا

تويوتا كرسيدا لديها مرايا كهربائية وكهربائية ونوافذ أمامية وخلفِيْة كهربائية وجنوط.

للتواصل مع البائع والحصول على سيارة تويوتا كرسيدا مستعملة، اتصل على 0502308257 أو WhatsApp 00966502308257.

هِيْونداي سوناتا للبيع

سيارة هِيْونداي سوناتا موديل 2022 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

سعر بيع هِيْونداي سوناتا المستعملة 35000 ريال سعودي.

قطعت هِيْونداي سوناتا حوالي 10000 كيلومتر.

ناقل الحركة فِيْ هِيْونداي سوناتا أوتوماتيكي.

الوقود المستخدم فِيْ هِيْونداي سوناتا هُو البنزين.

تأتي هِيْونداي سوناتا بمحرك سيدان قوي.

للتواصل مع البائع والحصول على هِيْونداي سوناتا مستعملة، اتصل على 00966596120627.

كيا اوبتيما للبيع

كيا اوبتيما 2022 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

سعر بيع كيا اوبتيما المستعملة هُو 15000 ريال سعودي.

تأتي كيا أوبتيما بهِيْكل سيدان قوي.

كيا أوبتيما هِيْ سيارة أوتوماتيكية.

اللون الخارجي للسيارة Kia Optima أبيض.

ناقل الحركة فِيْ سيارة Kia Optima أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة على سيارة كيا أوبتيما 10000 كَمْ.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة كيا اوبتيما هُو البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على سيارة كيا اوبتيما اتصل على 00966596120627.

سيارة هُوندا أكورد 2022

هُوندا أكورد 2022 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

سعر بيع سيارة هُوندا أكورد المستعملة 15000 ريال سعودي.

قطعت هُوندا أكورد 10000 كيلومتر.

ناقل الحركة فِيْ السيارة أوتوماتيكي من نوع هُوندا أكورد.

هُوندا أكورد تأتي فِيْ موديل 2.4 لتر EX أوتوماتيكي.

تم تجهِيْز هُوندا أكورد بهِيْكل سيدان قوي.

الوقود المستخدم فِيْ هُوندا أكورد هُو البنزين.

اللون الخارجي لهُوندا أكورد أبيض.

للتواصل مع البائع والحصول على هُوندا أكورد مستعملة، اتصل على 00966596120627.

للبيع هُوندا بايلوت 2022

هُوندا بايلوت 2022 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

سعر بيع سيارة هُوندا بايلوت 20000 ريال سعودي.

هُوندا بايلوت اوتوماتيك LX 2WD car.

لمزيد من المعلومات حول السيارة اتصل على الفور.

يأتي هُوندا بايلوت بهِيْكل رباعي الدفع رباعي.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة هُوندا بايلوت هُو البنزين.

ناقل الحركة فِيْ السيارة أوتوماتيكي هُوندا بايلوت.

سيارة نيسان ماكسيما فِيْ الرياض