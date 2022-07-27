سيارات مستعملة لاند كروزر نظيفة بالسَعُودِيْة بأرخص الأسعار

تنظيف سيارات لاند كروزر المستعملة فِيْ السَعُودِيْةالسيارات المستعملة هِيْ من بين الخيارات الأولى التي يبحث عنها الكثير من الناس، خاصة فِيْ الدول العربية والخليجية، وهم على الأرجح يبحثون عن سيارات لاندكروزر ذات الدفع الرباعي. سيارات لاند كروزر هِيْ من السيارات الفخمة ذات التصميم الراقي سواء من التصميم الخارجي او من المقصورة الداخلية. مستعملة لاند كروزر لديها القدرة على التغلب على التضاريس الوعرة.

تنظيف سيارات لاند كروزر المستعملة فِيْ السَعُودِيْة

تعتبر سيارة تويوتا لاند كروزر المستعملة ضرورية أيضًا لعشاق القيادة على الطرق الصحراوية والوعرة، للسيارات القوية ذات المواصفات الميكانيكية الممتازة التي لديها القدرة على اختراق الرمال بسهُولة.

تويوتا لاند كروزر 2006 مستعملة بسعر منخفض

أبيع سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة بمحرك سداسي الأسطوانات، سيارة كاملة بحالة جيدة، سيارة نظيفة، السيارة بها فتحة سقف، علبة التروس أوتوماتيكية، السيارة بحالة جيدة، السيارة أوتوماتيكية، علبة التروس فِيْ حالة جيدة، والهِيْكل الخارجي للسيارة هُو وكالة، والسيارة فِيْ حالة صدمة فِيْ حالة صدمة.

سجلت شاشة عداد المشاة فِيْ السيارة المسافة المقطوعة بحوالي 290 ألف كيلومتر. الطلاء الخارجي للسيارة فضي بدون خدوش او بقع. تقع السيارة فِيْ الدمام بالمملكة العربية السَعُودِيْة. تويوتا لاند كروزر جاهزة للفحص ولديها استمارة فحص سارية. سعر سيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة 55 ألف ريال سعودي.

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