سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار امتلك سيارة الآن بكل سهولة

يتم البحث عن أسعار السيارات المستعملة في السعودية من قبل العديد من المواطنين ، حيث يمكن البحث في قسم السيارات بأسعار منخفضة حسب ماركة السيارة وسعرها وسنة الصنع أو النوع حيث يمكن البحث عن طريق اختيار المدينة ، كما يمكن متابعة جميع السيارات المعروضة للبيع في جراج السيارات من أجل اختيار الموديل والفئة المناسبة للفرد من بين العديد من السيارات المعروضة للبيع ، ومن ثم التواصل مباشرة مع البائع دون الوسيط.

أسعار السيارات المستعملة في السعودية

تتعدد أسعار السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية وبالعديد من الماركات المختلفة ، ومن بين تلك السيارات ما يلي:

سيارة من تويوتا كامري جي ال اي 2022 موديل 2022 اوتوماتيك سعرها 91.425 ريال سعودي. سيارة من نوع تويوتا هيلوكس SGLX سنة 2022 وتقع بمنطقة جيزان العادية بسعر 125،925 ريال. سيارة تويوتا راش GL لعام 2022 ومقرها جيزان أوتوماتيك بسعر 74.175 ريال سعودي. سعر سيارة لكزس LX الأوتوماتيكية لعام 2019 في جدة 390 ألف ريال سعودي. سعر سيارة كيا بيجاس 2020 اتوماتيك في جدة 35،200 ريال سعودي. سيارة من نوع نيسان صني S موديل 2019 اوتوماتيك وتقع في مدينة جدة بسعر 31،874 ريال سعودي. سيارة من نوع هيونداي إلنترا جي موديل 2020 ومقرها جدة أتوماتيك بسعر 55 ألف ريال سعودي. سعر سيارة تويوتا فورتشنر جي اكس 2 4 * 4 أوتوماتيك موديل 2018 هو 81.000 ريال سعودي.

اسعار السيارات المستعملة في السعودية

ذكرنا سابقا بعض الأسعار الخاصة للسيارات المستعملة والموجودة في المملكة العربية السعودية. ونذكر في السطور التالية بعض الأسعار الأخرى ، ومن هذه الأسعار ما يلي: