سيارات مستعملة للبيع بالسَعُودِيْة بأرخص الأسعار وبجودة عالية

سوق السيارات اليد الثانية، الآن أصبح الاتجاه نحو سوق السيارات المستعملة أكثر بروزاً من ذي قبل بسبب ارتفاع الأسعار فِيْ الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى ضرورة توفِيْر السيارة لكل شخص لتسهِيْل الحياة اليومية، والآن يتوفر عدد كبير من ماركات السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بما فِيْ ذلك نيسان وهِيْونداي وتويوتا وشيفروليه وغيرها الكثير، كَمْا تتمتع بأسعار فِيْ متناول الجميع.

شيفروليه امبالا 2016

سيارة شيفروليه امبالا 2016 متوفرة للبيع مواصفات السيارة كالتالي –

السيارة بحالة جيدة ولا حوادث ولا ندى وجاهزة للفحص.

قطعت السيارة مسافة 139000 كَمْ.

تقع فِيْ مدينة عفِيْف.

ناقل حركة أوتوماتيكي إمبالا.

وقود لمحركات البنزين.

إمبالا سوداء.

السعر النهائي للسيارة 40 ألف ريال سعودي.

السيارة بها جميع وسائل الأمان والراحة، حيث تحتوي على وسائد هُوائية جانبية للسائق والركاب.

يحتوي على مستشعرات خلفِيْة ونظام فرامل مانع للانغلاق مع ABS.

لديها نظام مانع للحركة ضد السرقة، قفل مركزي للأبواب وإنذار، إطارات وجناح خلفِيْ.

مقاعد السيارة كهربائية مع تنجيد جلدي، وكذلك مكيف السيارة بحالة جيدة، والزجاج الأمامي للسيارة Famie، والنوافذ الأمامية والخلفِيْة كهربائية.

يأتي مع مشغل دي فِيْ دي ومشغل سي دي ومبدل سي دي ومشغل كاسيت.

السيارة تويوتا لاند كروزر 2016

تويوتا لاند كروزر 2016 فِيْ مدينة القصيم.

السيارة من طراز لاند كروزر سوداء، يبلغ عدد الكيلومترات فِيْها 90 ألف كيلومتر فقط.

السيارة معروضة للبيع نقدا بمبلغ 50،000 ريال سعودي.

ناقل حركة لاند كروزر أوتوماتيكي، ويعمل محرك السيارة بالبنزين.

هِيْونداي توكسون 2022

هِيْونداي توسان موديل 2022 للبيع تقع فِيْ مدينة القصيم.

السيارة لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

لقد قطعت السيارة 69000 كَمْ فقط.

Hyundai Tucson لها لون خارجي أحمر.

يعمل الوقود فِيْ محرك سيارة Tucson بالبنزين.

وسائل الراحة فِيْ السيارة هِيْ قفل كهربائي ومرايا قفل، تنجيد جلدي، مكيف هُواء للسيارة فِيْ حالة جيدة.

يتكون نظام صوت السيارة من مشغل أقراص مضغوطة ومنفذ USB ومدخل AUX وصندوق ذراع.

يتم تمثيل نظام الأمان فِيْ Hyundai Tucson فِيْ الوسائد الهُوائية للركاب والسائق، مع نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

السيارة معروضة للبيع بمبلغ 30،000 ريال سعودي.

سيارة نيسان ماكسيما 2016

سيارة نيسان ماكسيما 2016 للبيع فِيْ جدة.

الطلاء الخارجي للسيارة أحمر.

محرك سيارة يعمل بالبنزين.

قطعت السيارة 88000 كيلومتر وناقل حركة ماكسيما أوتوماتيكي.

السعر النهائي للسيارة 25،000 ريال.

كَمْا يمكن الحصول على سيارة نيسان بالتقسيط مقابل دفعة أولية 3،000 ريال وقسط شهري 1،000 ريال.

السيارة لديها العديد من الإجراءات الأمنية، مع حساسات خلفِيْة ووسائد هُوائية للسائق والركاب، مع كاميرا خلفِيْة.

تحتوي السيارة على مشغل DVD ومشغل أقراص مضغوطة ومشغل كاسيت ومبدل أقراص مدمجة وبلوتوث ومنفذ USB.

وتتميز وسائل الراحة فِيْ السيارة عن غيرها حيث أنها تحتوي على فتحة سقف ومفروشات جلدية ومرايا وستائر كهربائية، بالإضافة إلى تكييف السيارة بحالة جيدة.

السيارة شيفروليه أوبترا 2010

تقع سيارة شيفروليه أوبترا بالدمام سنة 2010.

السيارة بحالة جيدة، يبلغ طولها 195 ألف كيلومتر، ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سيارة أوبترا ذات طلاء خارجي أسود ووقود محرك السيارة هُو البنزين.

شيفروليه أوبترا معروضة للبيع بسعر 11،000 ريال سعودي.

هِيْونداي إلنترا 2022

هِيْونداي إلنترا نسخة 2022، متوفرة فِيْ الدمام.

السعر النهائي للسيارة 42 ألف ريال، كَمْا يمكن الحصول عليها بالتقسيط بدفع 5000 ريال مقدمًا وقسط شهري 1000 ريال.

لقد قطعت السيارة 80000 كَمْ فقط.

إلنترا فِيْ حالة جيدة والطلاء الأصلي أزرق.

ناقل الحركة أوتوماتيكي، وقود محرك السيارة هُو البنزين.

السيارة مجهزة بفتحة سقف ومفروشات من القماش والجلد أيضًا، وأعمال التكييف وهِيْ فِيْ حالة جيدة.

لديها نظام وقوف ذكي، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

ولزيادة الأمان، تحتوي السيارة على وسائد هُوائية أمامية وخلفِيْة للسائق والركاب، بالإضافة إلى مثبت السرعة وإنذار وقفل مركزي للباب.

كيا بيكانتو 2022 سيارة

قطعت كيا بيكانتو 2022 مسافة 50000 كيلومتر فقط.

تقع السيارة فِيْ مدينة تبوك.

ناقل الحركة فِيْ كيا بيكانتو أوتوماتيكي.

السيارة بحالة جيدة لونها أزرق.

وقود لمحركات البنزين.