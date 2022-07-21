سيارات مستعملة للبيع بالسَعُودِيْة بأسعار وبحالة ممتازة

تم ضخ أعداد كبيرة من سيارات تويوتا بجميع إصداراتها وماركاتها فِيْ سوق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تتميز بالسرعة العالية والمتانة على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى ملحقاتها ووسائل الراحة المتوفرة بها. جميع اصدارات سيارة تويوتا بأسْعَار مناسبة للمواطن متوسط ​​الدخل.

تويوتا كورولا 2017 مستعملة للبيع

تويوتا كورولا 2017 مستعملة للبيع فِيْ مدينة تبوك.

تويوتا كورولا هُو ناقل حركة أوتوماتيكي XLI 1.6.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا ديزل.

السيارة تويوتا كورولا مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

سعر بيع تويوتا كورولا المستعملة 15000 ريال سعودي.

تويوتا كورولا متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

قطعت تويوتا كورولا 89000 كيلومتر.

تم تجهِيْز تويوتا كورولا بمكيفات هُواء وكهرباء وتحكَمْ عن بعد ونوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة.

تحتوي السيارة على مشغل دي فِيْ دي وراديو كاسيت وعجلات.

للحصول على تويوتا كورولا اتصل بالبائع على 00966590496245.

تويوتا كامري 2022 مستعملة للبيع

تويوتا كامري 2022 مستعمل للبيع فِيْ الرياض.

تويوتا كامري متوفرة باللون الفضي الخارجي.

سعر بيع تويوتا كامري المستعملة 35000 ريال سعودي.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كامري أوتوماتيكي.

تم استخدام تويوتا كامري لمسافة 174000 كَمْ.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كامري هُو البنزين.

للحصول على Toyota Camry، اتصل بالبائع على 00966582551969 أو WhatsApp على 0582551969.

تويوتا برادو 2013 مستعمل للبيع