سيارات مستعملة للبيع بالسَعُودِيْة بالمواصفات والأسعار

السياراتالان اصبحت من اساسيات كثير من المواطنين لسهُولة التنقل فِيْ مكان العمل ومع العائلة وهُو حَلْم للجميع ولكن مع ارتفاع الأسْعَار يصعب على الكثيرين شرائها. أصبح سوق السيارات الآن أكثر انتشارًا نظرًا لارتفاع الأسعار فِيْ الآونة الأخيرة، مما جعل الكثير من المواطنين يتدفقون عليها لاختيار السيارة الأنسب من حيث الإمكانيات والأسعار، وسنعرض اليوم العديد من السيارات المستعملة بحالة جيدة ومتغيرة الأسعار فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

هِيْونداي أكسنت 2013

متوفر هِيْونداي أكسنت 2013 أوتوماتيك للبيع بسعر 17000 ريال سعودي، يقع فِيْ جدة، لون أبيض، السيارة صالحة لمسافة 178 كَمْ، وقود محرك السيارة من البنزين.

إنه يحتوى على كل وسائل الراحة مثل المرايا الكهربائية والتكييف فى حالة جيدة وتنجيد الجلد وأيضا فتحة سقف.

نوافذ أمامية كهربائية.

نظام الصوت هُو مشغل أقراص مضغوطة ومبدل أقراص مضغوطة.

تتوفر السيارة أيضًا بميزات أمان مختلفة بما فِيْ ذلك أجهزة الاستشعار الأمامية والوسادة الهُوائية للركاب وأجهزة الاستشعار الخلفِيْة.

متوفر مع ميزات أخرى بما فِيْ ذلك الجناح الخلفِيْ والعجلات وإنذار ضد السرقة وقفل كهربائي للأبواب ومقاعد كهربائية.

كل هذا بـ 17000 ريال سعودي.

سوناتا 2017

يتوفر هِيْونداي سوناتا 2017 سيارة مستعملة بحالة جيدة وبدون صدمات أو خدوش وأيضاً بدون دهان نهائي وجاهزة للة.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السيارة باللون الأسود.

وقود لمحركات البنزين.

السيارة لديها عدد الكيلومترات 96000 كَمْ.

تقع فِيْ خميس مشيط.

السيارة للبيع بسعر 28 الف ريال سعودي.

السيارة مجهزة بوسائل الراحة مثل التكييف والمرايا الكهربائية والأقفال.

النوافذ الأمامية والخلفِيْة كهربائية.

تحتوي السيارة على نظام صوتي مع مبدل أسطوانات ومشغل أقراص مضغوطة ومصابيح ضباب وإنذار ضد السرقة.

تويوتا كامري 2006

متوفر للبيع تويوتا كامري اتوماتيك للبيع، تقع فِيْ تبوك، السيارة بحالة جيدة، جاهزة للفحص، نسخة 2006، لون ذهبي، السيارة بها 65000 كَمْ من الوقود، محرك السيارة يعمل بالبنزين.

تحتوي السيارة على العديد من أجهزة الأمان، بما فِيْ ذلك وسادة هُوائية جانبية للسائق والركاب، ونظام فرامل ABS.

تكييف سيارة بحالة جيدة.

السعر النهائي للسيارة 10،000 ريال سعودي.

تويوتا كامري 2015 TOYOTA Camry

تويوتا كامري 2015 معروضة للبيع فِيْ جيزان بحالة جيدة ونظيفة وبدون حوادث، والهِيْكل والجسم نظيفان، السيارة ليس بها طلاء نهائي.

ناقل الحركة أوتوماتيكي، لون السيارة بني.

سعر شراء السيارة 18000 ريال سعودي.

وقود لمحركات البنزين.

السيارة لديها عدد الكيلومترات 225000 كَمْ.

سيارة تويوتا بيلتا 2022

تويوتا بلتا موجودة فِيْ الرياض نسخة 2022 سنة بحالة جيدة وصالحة لمسافة 50000 كَمْ فقط لون السيارة الموضح اسود.

وقود محرك السيارة هُو البنزين، وناقل حركة السيارة أوتوماتيكي.

وسائل الراحة فِيْ السيارة كثيرة، مع فتحة سقف، ومفروشات قماشية وأيضًا مكيف هُواء، فِيْ حالة جيدة جدًا، مع نظام ذكي لوقوف السيارات، ومتوفر مع تنجيد جلدي ومرايا كهربائية مضمنة ومغلقة.

النوافذ الأمامية والخلفِيْة كهربائية وكذلك النوافذ الأمامية.

نظام صوت السيارة ومشغل DVD ونظام التحكَمْ فِيْ عجلة القيادة وبلوتوث و boombox ومشغل CD ومدخل AUX ومنفذ USB.

كَمْا أن لديها العديد من تدابير السلامة مثل المستشعرات الأمامية والخلفِيْة والجانبية ووسادة هُوائية للسائق والركاب.

تحتوي السيارة على نظام منع السرقة.

نظام الفرامل لديه ABS.

السعر النهائي للسيارة 40 ألف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2022 TOYOTA Camry

السيارة بحالة جيدة وتقع فِيْ راس الخفجي موديل 2022 82 الف كيلومتر.

لون السيارة للبيع اسود.

السعر 42،000 ريال سعودي.

السيارة بها كاميرا خلفِيْة والنوافذ الأمامية والخلفِيْة كهربائية.

إن وسائل الأمان فِيْ السيارة تجعلها أكثر أمانًا للسائق والركاب، حيث تحتوي على وسائد هُوائية للسائق والركاب، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

2022 شيفروليه كابتيفا

يوجد سيارة شيفروليه كابتيفا 2022 للبيع فِيْ الرياض.

قطعت السيارة مسافة 15 ألف كيلومتر وهِيْ بحالة جيدة وغير معرضة لأية حوادث بدهانها الأصلي بدون رذاذ نهائي.

ناقل حركة السيارة أوتوماتيكي، وقود محرك السيارة هُو بنزين شيفروليه كابتيفا.

لون السيارة المعروض أبيض.

تتميز السيارة بالعديد من المزايا مثل المرافق المتوفرة، ونوافذ أمامية وخلفِيْة كهربائية، وتكييف هُواء بحالة جيدة، كَمْا يوجد بها تنجيد جلدي ومرايا كهربائية.

وسائل أمان السيارة هِيْ نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، ولها وسادة هُوائية للسائق والركاب، ونظام توزيع قوة الفرامل EBC لجعل السائق يشعر بأمان أقل.

بالإضافة إلى أن السيارة مزودة بكاميرا خلفِيْة وعجلات وقفل مركزي للأبواب.