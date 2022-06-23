سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية وبحالة جيدة

مجموعة واسعة من السيارات المستعملة متوفرة في المملكة العربية السعودية ، تويوتا ، العلامة التجارية الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية ، والتي تتميز بمتانتها لمسافات طويلة ، بالإضافة إلى مواصفاتها ومعداتها عالية الجودة ، في بسعر مناسب مع ميزة التقسيط أيضًا.

للبيع سيارة تويوتا ايبيسوم مستعملة تقع في القصيم.

سيارة تويوتا ابسوم 2007 مستعملة.

تويوتا ايبسوم السيارة عدد الكيلومترات 20 الف كم.

السيارة تويوتا ايبيسوم بسعر 8000 ريال.

السيارة هي Toyota Episom مع ناقل حركة أوتوماتيكي.

يتوفر Toyota Episom باللون الأحمر الخارجي.

يمكن للمشتري الاتصال بالبائع عن طريق الاتصال على 00966595056919.

تويوتا سيكويا مستعملة متاحة للبيع بسعر 26000 ريال سعودي.

تويوتا سيكويا معروضة للبيع في منطقة حائل السعودية.

السيارة من موديلات تويوتا سيكويا 2019 بناقل حركة اوتوماتيكي.

تويوتا سيكويا عداد المسافات 180،000 كلم.

يتوفر تويوتا سيكويا بجهاز تحكم عن بعد وفتحة سقف ونوافذ أمامية كهربائية.

تويوتا سيكويا لديها نظام فرامل مانع للانغلاق وكاميرا خلفية ونظام تثبيت السرعة.

يمنح البائع المشتري فرصة الحصول على سيارة تويوتا سيكويا بمقدم 5000 ريال وقسط شهري 1000 ريال.

تويوتا سيكويا المستعملة متوفرة باللون الأبيض.

يمكن للمشتري التواصل مع البائع عبر الواتساب على الرقم 00966597527510.

تويوتا هيلوكس مستعمل للبيع في جدة.