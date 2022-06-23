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سيارات مستعملة للبيع رخيصة في السعودية وبحالة جيدة

كتب العرب اليومفي آخر تحديث

مجموعة واسعة من السيارات المستعملة متوفرة في المملكة العربية السعودية ، تويوتا ، العلامة التجارية الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية ، والتي تتميز بمتانتها لمسافات طويلة ، بالإضافة إلى مواصفاتها ومعداتها عالية الجودة ، في بسعر مناسب مع ميزة التقسيط أيضًا.

للبيع سيارة تويوتا ايبيسوم مستعملة تقع في القصيم.

  • سيارة تويوتا ابسوم 2007 مستعملة.
  • تويوتا ايبسوم السيارة عدد الكيلومترات 20 الف كم.
  • السيارة تويوتا ايبيسوم بسعر 8000 ريال.
  • السيارة هي Toyota Episom مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • يتوفر Toyota Episom باللون الأحمر الخارجي.
  • يمكن للمشتري الاتصال بالبائع عن طريق الاتصال على 00966595056919.
  • تويوتا سيكويا مستعملة متاحة للبيع بسعر 26000 ريال سعودي.
  • تويوتا سيكويا معروضة للبيع في منطقة حائل السعودية.
  • السيارة من موديلات تويوتا سيكويا 2019 بناقل حركة اوتوماتيكي.
  • تويوتا سيكويا عداد المسافات 180،000 كلم.
  • يتوفر تويوتا سيكويا بجهاز تحكم عن بعد وفتحة سقف ونوافذ أمامية كهربائية.
  • تويوتا سيكويا لديها نظام فرامل مانع للانغلاق وكاميرا خلفية ونظام تثبيت السرعة.
  • يمنح البائع المشتري فرصة الحصول على سيارة تويوتا سيكويا بمقدم 5000 ريال وقسط شهري 1000 ريال.
  • تويوتا سيكويا المستعملة متوفرة باللون الأبيض.
  • يمكن للمشتري التواصل مع البائع عبر الواتساب على الرقم 00966597527510.

تويوتا هيلوكس مستعمل للبيع في جدة.

  • سعر سيارة تويوتا هيلوكس 2000 موديل 10000 ريال سعودي.
  • تم تجهيز تويوتا هيلوكس بناقل حركة يدوي.
  • تويوتا هايلكس متوفرة باللون الأبيض.
  • وصل عدد الأميال المقطوعة في تويوتا هيلوكس إلى 170 ألف كيلومتر.
  • يتوفر Toyota Hilux مع Bluetooth والمرايا والأقفال والمفروشات الجلدية ومنفذ USB.
  • تحتوي تويوتا هيلوكس على مستشعرات خلفية ، وكاميرا خلفية ، ونظام تثبيت السرعة ، وقفل مركزي للأبواب.
  • يمكن للمشتري الاتصال بالبائع عن طريق الاتصال على 00966583385739.
  • تويوتا اوريون موديل 2007 و مستعملة للبيع بسعر 18000 ريال سعودي.
  • تويوتا أوريون موجود في الرياض.
  • السيارة تويوتا أوريون مع ناقل حركة أوتوماتيكي.
  • تويوتا أوريون متوفرة باللون الذهبي.
  • تم تجهيز Toyota Aurion بأجهزة استشعار خلفية وتكييف هواء ومبدل أقراص.
  • يمكن للمشتري التواصل مع البائع عبر الواتساب على الرقم 00966552881987.