سيارات مستعملة للبيع فِيْ الإمارات بأسعار رخيصة

تم الكشف عن العديد من التجارية للسيارات المستعملة فِيْ سوق السيارات المستعملة فِيْ الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل المواصفات العالمية ووسائل الراحة والسلامة، فضلاً عن الأسعار المعقولة والميسرة.
تويوتا سيكويا 2007 مستعملة للبيع
- متوفر للبيع تويوتا سيكويا 2007 مستعملة فِيْ القصيص، دبي.
- قطعت تويوتا سيكويا 180 ألف كيلومتر.
- ناقل الحركة فِيْ تويوتا سيكويا أوتوماتيكي.
- تويوتا سيكويا لديها 5 أبواب.
- تويوتا سيكويا لديها 8 اسطوانات.
- اللون الخارجي لسيارة تويوتا سيكويا هُو الأحمر.
- يبلغ سعر بيع سيارة تويوتا سيكويا 23،500 درهم إماراتي.
- تأتي تويوتا سيكويا بمواصفات أمريكية.
- السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وخالية من الحوادث والخدوش.
- تتميز Toyota Sequoia بعجلات من الألومنيوم ونظام حماية ومشغل أقراص مضغوطة ونظام تثبيت السرعة والتحكَمْ فِيْ المناخ.
- تحتوي السيارة على مصابيح قفل، وتوجيه مرن، وراديو كاسيت، ومرايا كهربائية، وأجهزة استشعار لوقوف السيارات، ومصابيح ضباب وتكييف.
- للتواصل مع البائع والحصول على تويوتا سيكويا، اتصل على 00971524144483.
هِيْونداي جينيسيس كوبيه مستعمل للبيع 2016
- سيارة هِيْونداي جينيسيس كوبيه موديل 2016 مستعملة للبيع فِيْ عجمان.
- اللون الخارجي لسيارة هِيْونداي جينيسيس هُو الرمادي.
- عدد الأبواب فِيْ سيارة هِيْونداي جينيسيس ذات البابين.
- قطعت هِيْونداي جينيسيس 196 ألف كيلومتر.
- هِيْونداي جينيسيس لديها 4 اسطوانات.
- تتميز هِيْونداي جينيسيس بوجود نظام فرامل مانع للانغلاق مساند رأس أوتوماتيكية التحكَمْ فِيْ الجر التحكَمْ الديناميكي فِيْ الاستقرار.
- تشتمل الميزات الداخلية لـ Hyundai Genesis على قفل مركزي وفتحة سقف كهربائية ومقاعد هلامية ومفاتيح تبديل السرعة دون استخدام القابض.
- تشمل الميزات الخارجية لـ Hyundai Genesis جناح خلفِيْ ومزيل ضباب للنافذة الخلفِيْة ونوافذ أمامية كهربائية ومصابيح ضباب أمامية.
- تحتوي السيارة على راديو كاسيت ومنفذ USB ونظام تثبيت السرعة وتكييف هُواء أوتوماتيكي وملاحة ومشغل أقراص مضغوطة وتشغيل بضغطة زر.
- للحصول على Toyota Genesis، اتصل بالبائع على 00971503787813.