سيارات مستعملة للبيع فِيْ الإمارات بأسعار رخيصة

تم الكشف عن العديد من التجارية للسيارات المستعملة فِيْ سوق السيارات المستعملة فِيْ الإمارات العربية المتحدة، والتي تشمل المواصفات العالمية ووسائل الراحة والسلامة، فضلاً عن الأسعار المعقولة والميسرة.

تويوتا سيكويا 2007 مستعملة للبيع

متوفر للبيع تويوتا سيكويا 2007 مستعملة فِيْ القصيص، دبي.

قطعت تويوتا سيكويا 180 ألف كيلومتر.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا سيكويا أوتوماتيكي.

تويوتا سيكويا لديها 5 أبواب.

تويوتا سيكويا لديها 8 اسطوانات.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا سيكويا هُو الأحمر.

يبلغ سعر بيع سيارة تويوتا سيكويا 23،500 درهم إماراتي.

تأتي تويوتا سيكويا بمواصفات أمريكية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وخالية من الحوادث والخدوش.

تتميز Toyota Sequoia بعجلات من الألومنيوم ونظام حماية ومشغل أقراص مضغوطة ونظام تثبيت السرعة والتحكَمْ فِيْ المناخ.

تحتوي السيارة على مصابيح قفل، وتوجيه مرن، وراديو كاسيت، ومرايا كهربائية، وأجهزة استشعار لوقوف السيارات، ومصابيح ضباب وتكييف.

للتواصل مع البائع والحصول على تويوتا سيكويا، اتصل على 00971524144483.

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