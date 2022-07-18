سيارات مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة بأسعار رخيصه

سيارات مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بأسعار رخيصةهناك الكثير من الاشخاص الذين يريدون الحصول على سيارة بكافة الامكانيات ووسائل الامان والراحة ولكن نظرا لارتفاع أسْعَار السيارات اصبح هذا الامر شبه مستحيل بالنسبة لهم لذلك لجأ البعض الى أسواق السيارات المستعملة بأسعارها الرخيصة.

سيارة تويوتا كورولا 2017 مستعملة للبيع فِيْ القريات

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كورولا أبيض.

تويوتا كورولا هِيْ سيارة أوتوماتيكية xli 1.6.

تويوتا كورولا لديها عداد المسافات 16000 كَمْ.

تويوتا كورولا لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كورولا هُو البنزين.

سعر سيارة تويوتا كورولا المستعملة 20000 ريال.

يمكنك أيضًا الحصول على سيارة تويوتا كورولا مستعملة بالتقسيط، بدفعة أولى 2،000 ريال وقسط شهري يبدأ من 1،000 ريال سعودي.

تم تجهِيْز تويوتا كورولا بمكيف هُواء، تيار، جهاز تحكَمْ عن بعد، عجلات، راديو كاسيت ومشغل دي فِيْ دي.

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية ونوافذ كهربائية خلفِيْة.

للتواصل مع البائع وشراء تويوتا كورولا، اتصل على الرقم التالي 0591157168 أو عبر WhatsApp على 00966591157168.

اقوم ببيع سيارة اقتصادية هِيْونداي سوناتا موديل 2017 مستعملة فِيْ مدينة عرعر

سعر بيع هِيْونداي سوناتا المستعملة 34،000 ريال سعودي.

تم تجهِيْز هِيْونداي سوناتا بأجهزة استشعار خلفِيْة ومستشعرات أمامية وعجلات وكاميرا خلفِيْة.

تحتوي السيارة على مقاعد كهربائية ومكابح مانعة للانغلاق ونظام تثبيت السرعة.

تحتوي السيارة على منفذ USB ومشغل DVD وتنجيد جلدي وتكييف ونوافذ أمامية وخلفِيْة كهربائية.

هِيْونداي سوناتا لديها ناقل حركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي لهِيْونداي سوناتا هُو الأزرق.

وصل عداد المسافات لشركة هِيْونداي سوناتا إلى 150 ألف كيلومتر.

للتواصل مع البائع اتصل على 0573170091.

او تواصل معنا عبر رقم الواتس اب على الرقم التالي 00966573170091.

للبيع هِيْونداي النترا 2016 مستعملة بالدمام

هِيْونداي إلنترا متوفرة باللون الأحمر الخارجي.

سعر بيع هِيْونداي إلنترا 22،000 ريال سعودي.

وسجل عداد المسافات هِيْونداي إلنترا 135 ألف كيلومتر.

تم تجهِيْز هِيْونداي إلنترا بناقل حركة أوتوماتيكي.

تم تجهِيْز هِيْونداي إلنترا بتكييف ومقاعد كهربائية وصندوق ذراع.

تحتوي السيارة على مثبت السرعة ونوافذ كهربائية خلفِيْة ونوافذ كهربائية أمامية.

للتواصل مع البائع والحصول على هِيْونداي إلنترا مستعملة، اتصل على 0596205303.

أرخص سيارة فِيْ السَعُودِيْة شيفروليه كروز 2010

اللون الاساسي للسيارة فضي لايوجد به خدوش او طلاء مقشر فهُو موديل 2010. للسيارة مواصفات خليجية لتحمل صعوبات الطريق وفئة الطراد ومن خلال السطور التالية نعرض عليكَمْ باقي مواصفات السيارة

للحصول على السيارة على الفور، يجب عليك الاتصال بهاتف البائع.

متاح للبيع هِيْونداي سوناتا موديل 2016

حالة السيارة مستعملة وبحالة جيدة.

نوع محرك السيارة أوتوماتيكي

نوع الوقود بنزين

وصلت المسافة المقطوعة بالسيارة إلى 245 ألف كيلومتر.

يتم رش الجسم من الرفارف الأمامية وغطاء المحرك ومن مؤخرة السيارة اليسرى.

أما بالنسبة للآلة فهِيْ فِيْ حالة جيدة والتكييف يعمل بشكل جيد والفحص جديد وتم الانتهاء من النموذج الخاص.

إذا أعجبتك السيارة اتصل وتواصل على رقم الجوال 0565533564

السعر النهائي هِيْونداي سوناتا 26 ألف ريال سعودي.

متاح للبيع هِيْونداي أكسنت موديل 2015

سيارة هِيْونداي مستعملة بسعر 18 ألف ريال سعودي.

يقع هِيْونداي أكسنت المستعملة فِيْ جدة.

تم تجهِيْز هِيْونداي أكسنت بناقل حركة أوتوماتيكي.

وسجل العداد مسافة 233 ألف كيلومتر.

هِيْونداي أكسنت متوفرة باللون الأبيض الخارجي.

تم تجهِيْز هِيْونداي أكسنت بتكييف هُواء، تنجيد من القماش، مشغل DVD، منفذ USB، نوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة.

للتواصل مع البائع والحصول على Hyundai Accent، اتصل على 0583930388 أو WhatsApp على 00966583930388.

اقوم ببيع سيارة مرسيدس 280 سوداء 2017

سعر السيارة 25 ألف ريال سعودي.

تحتوي السيارة على بلوتوث، راديو كاسيت، مبدل أقراص مضغوطة، مشغل DVD، مشغل أقراص مضغوطة، مدخل USB و AUX.

تحتوي السيارة على حساسات أمامية وحساسات خلفِيْة ووسائد هُوائية للسائق والركاب.

تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل، ونظام تثبيت السرعة، ومنبه، وعجلات، وكاميرا خلفِيْة.

للحصول على مرسيدس 280، تواصل مع البائع عبر الواتساب على 0096666590062057.

متاح للبيع تويوتا كامري موديل 2022

سيارة تويوتا مستعملة سعرها 31500 ريال سعودي.

بها مرايا كهربائية وتنجيد قماش وكهرباء وفتحة سقف ونوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة.

تحتوي السيارة على نظام فرامل مانع للانغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ووسائد هُوائية للسائق والراكب.

السيارة مزودة بكاميرا خلفِيْة ومنبه ومنفذ USB ومشغل DVD ومشغل سي دي وبوم بوكس.

للحصول على Toyota Camry، اتصل بالبائع عن طريق الاتصال على 0598381280 أو عبر WhatsApp على 00966598381280.

تويوتا كامري 2022 مستعملة