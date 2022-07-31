سيارات مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة بحالة جيدة ورخيصة

تم الإعلان عن وجود عدد كبير من السيارات المستعملة فِيْ أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، والتي تأتي بمواصفات إقليمية خليجية عالية الإمكانات. وبحالة جيدة لديها كل وسائل الراحة والأمان.

هِيْونداي إلنترا 2017 مستعملة للبيع

أبيع هِيْونداي إلنترا 2017 مستعملة بسعر 19000 ريال سعودي.

يقع هِيْونداي إلنترا فِيْ مدينة رأس الخفجي، فِيْ موقع العزيزية، قسم المرآب.

تأتي هِيْونداي إلنترا بمواصفات خليجية إقليمية.

جسم هِيْونداي النترا بحالة ممتازة وبدون حوادث.

الطلاء الموجود على Hyundai Elantra هُو الطلاء الأصلي.

تم تسجيل الأميال التي قطعتها هِيْونداي إلنترا من 110،000 إلى 119،999 كَمْ.

ناقل الحركة فِيْ هِيْونداي إلنترا أوتوماتيكي.

نوع الوقود المستخدم فِيْ سيارة هِيْونداي النترا البنزين.

اللون الخارجي لهِيْونداي إلنترا رمادي.

تم تجهِيْز هِيْونداي إلنترا بمرايا كهربائية ونظام ملاحة ونظام دخول بدون مفتاح وكاميرا خلفِيْة.

تحتوي السيارة أيضًا على مقاعد جلدية ووسائد هُوائية وأضواء زينون وبلوتوث وشاشة تعمل باللمس.

كَمْا تم تجهِيْز السيارة أيضًا بنظام تثبيت السرعة وتكييف الهُواء وأجهزة استشعار وقوف السيارات ومقاعد مُدفأة ومصابيح LED ومنفذ USB ومنفذ AUX.

للحصول على هِيْونداي إلنترا مستعملة اتصل بالبائع على 0580635468.

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