سيارات مستعملة للتنازل بدون مقابل أحدث موديل فِيْ السَعُودِيْة

سيارات للتوصيل مجانًاكَمْا يبحث العديد من الشباب وكبار السن والنساء عن أفضل وسائل النقل للسيارات داخل وخارج المملكة، ولكن سرعان ما يبحثون عن سيارات مستعملة أو جديدة، ولكن بسبب ارتفاع أسعار السيارات داخل السوق والمعارض، الطلب الأكبر على السيارات المستعملة، لكن البحث مستمر السيارات النموذجية المتأخرة أو طراز العام الماضي على الأقل فِيْ حالة جيدة ولا يتم التغلب عليه، ويعتقد البعض أنه من خلال الحصول على المركبات المستعملة لكن بالنسبة للتحويل الفوري بدون مقابل فهُو أفضل ما يمكن أن يحصلوا عليه فِيْ تلك الفترة، حيث ستكون سيارتك بين يديك، وليس بها الكثير من المتطلبات، فقط اختر سيارتك والموديل الذي يناسبك من هؤلاء السيارات المعروضة للبيع.

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هناك العديد من أنواع أحدث موديلات السيارات التي يمكن توصيلها بدون مقابل،4 سيارات للتوصيل مجاناويمكنك اختيار الأفضل بالنسبة لك والمناسبة لهذه السيارات، وهناك مواصفات لطراز السيارة ونوعها وعدد الممرات الخاصة بها، وكل هذا مذكور فِيْ مواصفات السيارة، سيارات 2023 بدون دفعة أولى ولا حاجة لكفِيْلوسيارات لتوصيلها للسفر أو التجديد أو لأسباب شخصية أخرى. بإجراءات سهلة وبسيطة، امتلك سيارة أحَلْامك على الفور، ومن أهم أنواع هذه السيارات سيارات هِيْونداي 2022،

هِيْونداي توسان 0٪ فوائد 2022

لا فائدة لأسباب الرحَلْة النهائية، فهِيْ ممولة من مصرف الرَاجحّيْ وتعتبر فِيْ حالة صفر، وعدد البوابات 5000-9000 كَمْ، وهِيْ زرقاء اللون وهِيْ للعائلة، سيارة مستعملة مع ضمان 3 سنوات.هُو اوتوماتيك وموجود فِيْ الرياض ومن اهم مواصفاته انه يوجد رسومه والرسم الشهري 1،805 ريال سعودي وتم صيانة السياره وتم تغيير الزيت واستلام السيارة فِيْ 1 يونيو 2022 مما يعني أنه كالجديد، ويعاد القسط الشهري يوم 27 من كل شهر، ومبلغ التمويل 145 ألف ريال سعودي، على أقساط شهرية على 60 شهرًا، شهر واحد منهم. تم الدفع، والأوراق المطلوبة هِيْ

خطاب تأكيد الراتب لمصرف الرَاجحّيْ.

تعريف بالراتب.

الغرض من الإعفاء هُو الرحَلْة الأخيرة من المملكة العربية السَعُودِيْة.

الإبلاغ عن عدم وجود مخالفات وأنه مختص من قبل المالك.

لاتوجد حوادث ويتحملها المالك.

هِيْونداي أزيرا 2022

السيارة بحالة جيدة موديل 2022 لونها رمادي ويتراوح عدد سياراتها من 10.000 الي 19.000 كَمْ والسيدان اوتوماتيك ولا يوجد بها مشاكل، موديل السيارة المستعملة 2022 بقسط 1،173 ريالالسيارة ممولة من مصرف الرَاجحّيْ، ومبلغ السيارة 188 ألف ريال سعودي، بقسط شهري 2400 ريال، والأقساط المتبقية للسيارة 57 قسط.

كيا ك 8 2022

الحصول على أفضل السيارات المستعملة من طراز كيا 2022 مجاناً، ومواصفاتها أنها زرقاء اللون وتتراوح عدد المسارات من 500 إلى 9000 كَمْ، السيارات المستعملة منخفضة الدخلسيارة سيدان اتوماتيك موجودة فِيْ جدة، السيارة جديدة وبحالة الوكالة حيث تم صيانتها وبحالة كهذه، وأهم المعلومات الأخرى أنها من مصرف الرَاجحّيْ بتمويل سيارة وأقساط شهرية تصل إلى 54 شهرًا مبلغ السيارة 195 ألف ريال، والقسط الشهري 2685 ريال.