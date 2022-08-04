سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة فِيْ السَعُودِيْة فسيحة بالداخل من 8 ألاف وطالع

سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة فِيْ السَعُودِيْة أسعار مخفضة مختلفة وبحالة جيدة إلى ممتازة من أسعار السيارات تبدأ من 8 آلاف ريال. حتى لذوي الدخل المنخفض والمنخفض لزيادة الفرص فِيْ احصل على سيارة، نحن نقدم مجموعة متنوعة من سيارات مستعملة ومناسبة للعائلات. سواء لمواطن سعودي أو مقيم داخل المملكة الأسعار والمواصفات وعدادات المنصة أدناه.

سيارات مستعملة للعائلات الكبيرة

موديل 1995 جي ام سي مستعمل

سيارة مناسبة للعائلة ذات دفع رباعي تعمل بمحرك أوتوماتيكي بست أسطوانات بسعة 3600 سم مكعب وتنتج 217 حصانًا وعزم دوران 366 نيوتن متر. متر.

كانت المسافة المقطوعة للسيارة 170 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الصبية حي الظبي.

السيارة فِيْ حالة جيدة، مع اهتراء طفِيْف.

لديها تكييف هُواء جيد، راديو، مثبت السرعة، ABS، بلوتوث، منفذ USB، وسائد هُوائية.

سعر سيارة جي إم سي المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 8 آلاف ريال.

فورد إكسبلورر 2004 مستعملة

سيارة بنظام الدفع الرباعي والأقوى من حيث المحرك والمواصفات، تأتي بمحرك 4500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيكي وبها 8 سلندرات تنتج 333 حصاناً وعزم دوران 467 نيوتن. متر.

كانت المسافة المقطوعة للسيارة 400 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة ابها وسط المدينة،

السيارة ممتازة ولا يوجد بها عيوب ولا يزال لها تاريخ من الحوادث.

يحتوي على تكييف هُواء قوي، وسائد هُوائية، وشاشة وسائط متعددة، وكاميرا مراقبة خلفِيْة، ونظام مساعدة بدء التلال، ونظام تثبيت السرعة، ونظام ملاحة صغير، وأضواء، وراديو، ومنفذ USB، ومشغل MP3.

سعر سيارة فورد إكسبلورر المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 10 آلاف ريال.

شيفروليه تاهُو مستعمل 2002

عائلة كبيرة SUV فسيح من الداخل، يأتي بمحرك 3600 سم مكعب مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست أسطوانات، ينتج 255 حصانًا و 366 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

فسيح من الداخل، يأتي بمحرك 3600 سم مكعب مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست أسطوانات، ينتج 255 حصانًا و 366 نيوتن متر من عزم الدوران. متر. كانت المسافة المقطوعة للسيارة 200 ألف كَمْ.

موقع تواجد السيارة فِيْ مدينة صفوى حي أم الساهق.

السيارة فِيْ حالة جيدة، مع اهتراء طفِيْف.

اللوحة أصلية.

يشمل تكييف هُواء، مرايا كهربائية، وسائد هُوائية، فتحة سقف، راديو، بلوتوث، ABS، توزيع إلكتروني للمكابح، مثبت السرعة، منفذ USB، شاشة وسائط متعددة.

سعر سيارة شيفروليه تاهُو المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 10 آلاف ريال.

مستعملة 2008 فورد إسكيب