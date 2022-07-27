سيارات مستعملة للعائلات فِيْ السَعُودِيْة فسيحة وكبيرة بـ6 ألاف ريال وطالع

سيارات مستعملة للعائلات فِيْ السَعُودِيْة يبدأ سعرها من 6 آلاف ريال فما فوق، تصلح لأكثر من 5 أشخاص، سيارات كبيرة وواسعة داخل الصالون والمقصورة، كَمْا أنها مناسبة للسفر والمسافات الطويلة بمحركات قوية وناقل حركة أوتوماتيكي، ومعظم هذه الصفات تخص سيارات الدفع الرباعي نظرا لتوافر جميع المواصفات فِيْها نقدمها سيارات عائلية مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بمواصفات وأسعار مناسبة فِيْ متناول الجميع.

سيارات مستعملة للعائلات فِيْ السَعُودِيْة

بي ام دبليو x3 موديل 2004 مستعملة

هِيْ واحدة من مركبات الدفع الرباعي والدفع لجميع التضاريس، وتأتي بمحرك 3500 سم مكعب، وناقل حركة أوتوماتيكي، و 6 سلندرات وخمس سرعات، وتنتج السيارة 225 حصانًا وعزم دوران 344 نيوتن متر. متر.

عدد البوابة أكثر من 200 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جدة بحي الرحاب.

السيارة بحالة ممتازة من حيث الصالون والشاسيه ولا يوجد حوادث.

اللوحة أصلية.

به كاميرا امنيه خلفِيْه. 7 مقاعد جلدية حساسات وقوف السيارات، مثبت السرعة، مصابيح زينون، تكييف هُواء، نظام ملاحة دقيق.

حساسات وقوف السيارات، مثبت السرعة، مصابيح زينون، تكييف هُواء، نظام ملاحة دقيق. سعر سيارة BMW X3 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 6 آلاف ريال.

فورد اكسبيديشن 2005 مستعملة

سيارة ذات دفع رباعي سداسية الأسطوانات بها محرك يعمل بطاقة وقود تبلغ 3500 سم مكعب وينتج 245 حصانًا و 338 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

الأميال 10000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة جبيل البلد.

السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج، بها بعض التشققات وتلف الجسم من الاستعمال.

تحتوي على تكييف وقفل مركزي ودخول بدون مفتاح ومنفذ USB وأضواء زينون وفتحة للقدم.

سعر سيارة فورد إكسبيديشن المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 7 آلاف ريال.

2015 جيلي إمجراند x7

يأتي محرك الدفع الرباعي بأربع أسطوانات، ويبلغ تخزين الوقود حوالي 1500 سم مكعب، وينتج 135 حصانًا وعزم دوران يبلغ 4500 نيوتن متر. متر.

– عداد المسافات 190،000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض بمنطقة طويق.

السيارة فِيْ حالة جيدة مع عيوب بسيطة وأضرار وتشققات فِيْ الهِيْكل المعدني.

أعيد طلاؤها جزئيًا.

تحتوي على تكييف هُواء، فتحة سقف، مثبت السرعة، نظام ملاحة، قفل مركزي، دخول بدون مفتاح، وسائط شاشة تعمل باللمس، مقاعد جلدية، مستشعرات لوقوف السيارات، نظام الفرامل المانعة للانغلاق، مساعدة بدء التل، منفذ USB، راديو، بلوتوث.

سعر سيارة جيلي إمجراند X7 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 10 آلاف ريال.

فورد اكسبلورر 2010