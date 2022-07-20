سيارات مستعملة ماركة تويوتا… بسعر 5 ألف ريال أمتلك سيارة ماركة تويوتا فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة اغتنم الفرصة

سيارات تويوتا مستعملة، يبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن سيارات مستعملة للبيع لشرائها لأهميتها فِيْ حياتهم اليومية واستخدامها فِيْ اصطحاب الأطفال إلى المدارس والقيام بالعديد من الرحَلْات هناك، وبسبب الأسعار المرتفعة للغاية هناك فئة من المواطنين لا يمكنهم ذلك. شراء سيارات جديدة بسبب ارتفاع أسعارها.

تويوتا سيارات مستعملة للبيع فِيْ السَعُودِيْة

يفضل الكثير من المواطنين سيارات تويوتا لأنها متينة ومصنعة بدقة وجذابة فِيْ الشكل، وهنا بعض سيارات تويوتا المستعملة من مختلف الفئات والموديلات.

تويوتا كامري 2004 مستعملة للبيع

يوجد سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة، مواصفات السيارة هِيْ

المسافة المقطوعة للسيارة 248000 كَمْ.

لون السيارة الخارجي فضي.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

السيارة فِيْ حالة ممتازة من الداخل والخارج.

سعر السيارة 5 آلاف درهم.

تويوتا كامري 2004

سيارة تويوتا كامري 2004 مستعملة للبيع فِيْ الرياض فِيْ المملكة، مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد المسافات 400000 كَمْ.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

سعر السيارة 5 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2003 مستعملة للبيع

تويوتا كامري موديل 2003 مستعملة للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

عداد المسافات 260 الف كَمْ.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

لون السيارة الخارجي فضي.

مجسات وقوف السيارات – أمامية وخلفِيْة.

وسائد هُوائية وكاميرا خلفِيْة.

سعر السيارة 6 آلاف ريال سعودي.

تويوتا يارس 2007 مستعملة للبيع

معروض للبيع فِيْ الرياض السَعُودِيْة سيارة تويوتا يارس موديل 2007 مستعملة. ومن أهم مواصفات السيارة

المسافة المقطوعة للسيارة 200 ألف كيلومتر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أحمر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

راديو وتكييف يدوي ومدخل USB.

نوافذ كهربائية أمامية وخلفِيْة.

سعر السيارة 7 آلاف ريال سعودي.

سيارة مستعملة للبيع تويوتا كامري 2005

معروض فِيْ الرياض، السَعُودِيْة، تويوتا كامري موديل 2005، مواصفات السيارة هِيْ

إنتقال تلقائي.

عداد المسافات 300000 كَمْ.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

لون السيارة الخارجي فضي.

سعر السيارة 8 آلاف ريال سعودي.

تويوتا كامري 2008 مستعملة للبيع

تويوتا كامري موديل 2008 للبيع فِيْ الرياض، السَعُودِيْة

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

المسافة المقطوعة للسيارة حوالي 75 ألف كيلومتر.

سعر السيارة 9 آلاف ريال سعودي.

سيارات مستعملة للبيع تويوتا كامري 2012

تويوتا كامري 2012 للبيع فِيْ الدمام، السَعُودِيْة مواصفات السيارة هِيْ