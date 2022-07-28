سيارات نيسان مستعملة للبيع بالكويت بأقل من 2 ألف درهم كويتي وبأسعار لا تعوض

سيارات نيسان مستعملة للبيع، تعتبر من أنجح السيارات فِيْ دولة الكويت، وهذا النجاح لم يولد بالصدفة، ولكن هناك بعض العوامل التي تسببت فِيْ هذا النجاح، مثل سيارات نيسان كونها من أنجح السيارات التي يقدمها العالم. شركات السيارات اليابانية، وتتميز السيارة بمواصفاتها الرائعة التي تجعلها الأنسب للكثيرين.

سيارات نيسان مستعملة للبيع فِيْ الكويت بأقل من ألفِيْ درهم

تختلف أسعار السيارات اليابانية حسب الأميال وسنة الصنع، وهناك الكثير من المواطنين فِيْ الكويت يتجهُون لشراء سيارات مستعملة بأسعار مناسبة، وفِيْما يلي نقدم لكَمْ سيارات نيسان مستعملة للبيع.

نيسان التيما 2011 سيارة مستعملة للبيع

للبيع فِيْ الجهراء الكويت سيارة نيسان التيما 2011 مستعملة مواصفات السيارة هِيْ

لون السيارة الخارجي خمري.

عداد المسافات 140 الف كَمْ.

سيارة نوع سيدان، وقود سيارة البنزين.

أربع سلندر، أربعة أبواب، مواصفات خليجية.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الداخلي بيج.

سعر السيارة 1150 دينار كويتي.

نيسان ألتيما مستعملة 2009

سيارة نيسان ألتيما موديل 2009 مستعملة للبيع فِيْ حولي الكويت مواصفات السيارة

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

سيارة نوع كوبيه، وقود السيارات البنزين.

المسافة المقطوعة للسيارة 127 ألف كيلومتر.

ست اسطوانات، بابين، مثبت السرعة.

اللون الخارجي أبيض والداخلي بيج.

سعر السيارة 1،350 ألف درهم كويتي.

نيسان التيما 2015 مستعملة للبيع

سيارة نيسان ألتيما موديل 2015 مستعملة للبيع فِيْ الفروانية، الكويت. مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

ست اسطوانات وأربعة أبواب ووقود بنزين.

المسافة المقطوعة للسيارة 175000 كَمْ.

اللون الخارجي فضي و الداخل بيج.

مستشعر خلفِيْ، جهاز تحكَمْ عن بعد، بصمة الباب.

مواصفات يابانية وجنوط ومصابيح امامية.

سعر السيارة 1،800 ألف درهم كويتي.

نيسان ماكسيما 2014 مستعملة للبيع

للبيع سيارة نيسان ماكسيما 2014 مستعملة فِيْ حولي الكويت مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

المسافة المقطوعة للسيارة 120 ألف كيلومتر.

نوع السيارة سيدان وست اسطوانات وأربعة أبواب.

اللون الخارجي بني والداخلي بيج.

السيارة بمواصفات يابانية، حساسات أمامية وخلفِيْة.

سعر السيارة 2،100 ألف درهم كويتي.

نيسان اكستريل 2015 مستعملة للبيع

سيارة مستعملة للبيع فِيْ الفراوانية فِيْ دولة الكويت ماركة نيسان اكس تريل موديل 2015 مواصفات السيارة هِيْ

السيارة بمواصفات يابانية.

تجاوزت المسافة المقطوعة بالسيارة 60 ألف كيلومتر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي فضي و الداخل بيج.

أربع اسطوانات وخمسة أبواب ووقود السيارة بنزين.

سعر السيارة 2،400 ألف درهم كويتي.

نيسان نافارا 2002 مستعملة للبيع

للبيع سيارة نيسان نافارا موديل 2002 مستعملة فِيْ منطقة مبارك الكبير بدولة الكويت مواصفات السيارة هِيْ

ناقل الحركة فِيْ السيارة طبيعي.

تجاوزت المسافة المقطوعة بالسيارة 450 ألف كيلومتر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

نوع الشاحنة والوقود من البترول.

أربع اسطوانات وأربعة أبواب.

السيارة بمواصفات يابانية.

سعر السيارة 5200 الف درهم.

نيسان باترول 2016 مستعملة للبيع

للبيع سيارة نيسان باترول 2016 مستعملة فِيْ مبارك الكبير الكويت مواصفات السيارة هِيْ