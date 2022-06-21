سيارات هيونداي مستعملة بأسعار تبدأ من 12،000 ريال بمواصفات جيدة. يبحث الكثير من الناس عن أفضل أنواع السيارات المستعملة حتى يتمكنوا من الحصول على السيارة التي تناسبهم بأفضل المواصفات والإمكانيات. تعتبر فئة سيارات هيونداي من أكثر السيارات تميزًا والتي يبحث عنها الكثير من الأشخاص الذين يحبون شراء السيارات. سيارات هيونداي المستعملة لذلك سنعرض لكم أفضل أنواع سيارات هيونداي بأسعار تبدأ من 12 ألف ريال ويمكنك اختيار ما يناسبك بالمواصفات والأسعار وكذلك طرق التواصل مع البائع بكل سهولة.

هيونداي إلنترا 2013 مستعملة

هيونداي إلنترا هذه السيارة تم إنتاجها عام 2013 وتقع في مدينة الرياض. أما سرعتها 241 ألف كم فهي مزودة بناقل حركة يدوي وأربع سلندرات. تحتوي هذه السيارة أيضًا على قفل مركزي ، وتوجيه كهربائي ، ومصابيح ضباب أمامية فقط ، ونوافذ كهربائية أمامية وخلفية ، ويبلغ سعر هذه السيارة حوالي 12000 ريال ويمكن شراؤها من خلال التواصل مع البائع.

هيونداي أكسنت 2017 مستعملة

تم إنتاج هذه السيارة في عام 2017 ، ويبلغ طولها 166 ألف كيلومتر. تتميز باللون الفضي ، بها ناقل حركة ، وتقع في مدينة الرياض ، بها مطفأة حريق ، وقفل مركزي ، وتوجيه كهربائي ، ومزود بمسند زر للمقعد الأمامي.

بها نوافذ كهربائية أمامية وخلفية ، ومصابيح ضباب أمامية فقط ، ومرايا إلكترونية ومقابض للسيارة من نفس لون السيارة ، وهو ضوء يعمل كمؤشر لاستخدام الفرامل. يبلغ سعر هذه السيارة في السوق حوالي 29،500 ريال ويمكنك التواصل مع البائع من خلال الرقم 9 6 6 5 9 9 8 0 3 0 5

هيونداي إلنترا 2015 مستعملة

تقع هذه السيارة في الدمام ولها ناقل حركة أوتوماتيكي وقد تم إنتاجها عام 2015. أما المسافة المقطوعة 401.000 كم فهي مزودة بجنوط من الألمنيوم. يصل سعر هذه السيارة إلى 30 ألف ريال. يمكنك الاتصال بالبائع من خلال الرقم 9661 1520757.

هيونداي جينيسيس 2011 مستعملة

هذه السيارة هيونداي جينيسيس موجودة في الرياض ولها ناقل حركة أوتوماتيكي. تم إنتاجها عام 2011 ، المسافة المقطوعة للسيارة 158000 كم ، عدد الاسطوانات ستة ، ومزودة بجنوط من الألمنيوم. هذه السيارة يبلغ سعرها 32،000 ريال ويمكنك التواصل مع البائع من خلال الرقم 96611520757.