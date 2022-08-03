سيارات هِيْونداي مستعملة بالسَعُودِيْة للبيع بالتقسيط Hyundai

سيارات هِيْوندايتعتبر سيارة هِيْونداي من 44 علامة تجارية تباع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، كَمْا أنها تعتبر منافسًا قويًا فِيْ سوق السيارات لما تتمتع به من مزايا عديدة وقوة تحملها لفترات طويلة من السفر على الطرق الوعرة، لذلك فهِيْ تعتبر الخيار المثالي. بالنسبة للكثيرين، ولكن نظرًا لارتفاع الأسعار، فإن الذهاب إلى سوق السيارات المستعملة هُو الحَلْ المناسب لكثير من المواطنين، وسنعرض اليوم سيارات هِيْونداي المستعملة للبيع فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة بأسعار مناسبة.

هِيْونداي أزيرا 2013

يقع هِيْونداي أزيرا 2013 فِيْ وادي الدواسر، المملكة العربية السَعُودِيْة.

يسجل عداد المسافات هِيْونداي 250.000 كَمْ.

ناقل حركة أزيرا أوتوماتيكي.

الطلاء الخارجي للسيارة أزيرا فضي.

وقود لمحركات البنزين.

تتوفر العديد من وسائل الراحة فِيْ السيارة بما فِيْ ذلك فتحة السقف والمفروشات المصنوعة من القماش والمفروشات الجلدية والقفل الكهربائي والمرايا التي تغلق، كَمْا يمنحك نظام ركن السيارة الذكي إحساسًا أكبر بالراحة أثناء القيادة.

النوافذ الأمامية والخلفِيْة كهربائية والسيارة مزودة بزجاج فِيْم.

يشتمل نظام صوت السيارة Hyundai Azera على Bluetooth ومشغل أقراص مضغوطة ومشغل DVD ومبدل أقراص مضغوطة ومشغل كاسيت وبلوتوث و AUX ومدخل USB.

تتوفر السيارة بالعديد من إجراءات الأمان، بما فِيْ ذلك المستشعرات الأمامية والخلفِيْة، بالإضافة إلى الوسائد الجانبية والخلفِيْة للركاب والمقاعد الأمامية.

تحتوي السيارة أيضًا على نظام منع السرقة ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

تتوفر السيارة بعدة كَمْاليات أخرى، منها العجلات، ومصابيح الضباب، وقفل الباب الكهربائي، وجهاز الإنذار والكاميرا الخلفِيْة.

تحتوي السيارة على مثبت السرعة ومقاعد كهربائية وجناح خلفِيْ.

يعرض المالك السيارة بمبلغ 18 ألف ريال سعودي نقدًا.

كَمْا يمكن الحصول على سيارة أزيرا بالتقسيط مقابل دفعة أولية 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

هِيْونداي إلنترا 2015 متاحة للبيع

تقع ماركة هِيْونداي النترا للسيارات نسخة 2015 فِيْ المدينة المنورة بالمملكة العربية السَعُودِيْة.

يعرضها المالك للبيع مقابل دفع 16000 ريال سعودي نقدًا.

يمكن الحصول عليها بأقساط ميسرة بدفعة أولية 6000 ريال سعودي ورسم شهري 1000 ريال سعودي.

للاتصال بالمالك، يمكنك الاتصال على الأرقام التالية.

ناقل الحركة أوتوماتيكي والوقود لمحرك السيارة هُو البنزين.

إلنترا من البرونز.

قطعت السيارة 229 ألف كيلومتر فقط. السيارة بها جميع وسائل الأمان التي تميزها عن غيرها، وتحتوي على حساسات أمامية وخلفِيْة ووسائد هُوائية للسائق والركاب. كَمْا أن لديها نظام منع السرقة.

تشمل وسائل الراحة الآمنة فتحة سقف وأقفال وأقفال مرايا كهربائية، ومكيف هُواء يعمل، ونظام ذكي لمواقف السيارات.

متوفر للبيع هِيْونداي النترا 2011

استُخدمت سيارة هِيْونداي إلنترا لأول مرة عام 2011 مع مالكها الأول فِيْ الرياض.

إلنترا لديها ناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بالبنزين.

قطعت هِيْونداي إلنترا 15000 كَمْ فقط خلال الفترة السابقة.

الطلاء الخارجي للسيارة أصفر.

السيارة بحالة جيدة وغير معرضة للحوادث وغير مرشوش ايضا وجاهزة للاستخدام فورا وجاهزة للفحص الكامل.

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