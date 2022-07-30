سيارات هِيْونداي وتويوتا استعمال خفِيْف فِيْ السَعُودِيْة بأسعار 9 ألاف وطالع

استخدامات هِيْونداي وتويوتا الخفِيْفة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة عداد المسافات لا يتعدى 150 الف ويبدأ من 30 الف كَمْ نقدم مجموعة مميزة من السيارات سيارات تويوتا وهِيْونداي مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بأسعار رخيصة وبحالة جيدة يبدأ بسعر 9 آلاف ريال لكل مواطن ومقيم بالدولة. المملكة العربية السَعُودِيْة يبحث المركبات المستعملة بدلا من الشراء سيارة جديدة بأسعار باهظة، فِيْ هذا المقال نعرضها لك.

استخدام خفِيْف لهِيْونداي وتويوتا

هِيْونداي إلنترا 2022

سيارة سيدان عائلية كبيرة، تأتي بمحرك 1600 سي سي ينتج 147 حصانًا ومزودًا بناقل حركة أوتوماتيكي رباعي الأسطوانات.

المسافة المقطوعة للسيارة 30 ألف كَمْ.

موقع توحيد السيارات فِيْ مدينة سكاكا بمنطقة شلهُوب.

السيارة بحالة ممتازة كالجديدة بدون حوادث والطلاء اصلي.

إنه يحتوي على تكييف هُواء أوتوماتيكي، وسائد هُوائية، وقفل مركزي، ووظيفة دخول بدون مفتاح، ونظام فرامل مانع للانغلاق، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل، ونظام ملاحة صغير، وشاشة تعمل باللمس متعددة الوسائط، وأضواء LED، وراديو، ومشغل أقراص مضغوطة، ومنفذ USB.

سعر سيارة هِيْونداي إلنترا 2022 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 10 آلاف ريال.

تويوتا كامري 2008 مستعملة

سيارة السيدان لديها محرك 2400 سم مكعب وناقل حركة يدوي 4 سلندر، 5 سرعات، بقوة 124 حصان و 233 نيوتن متر من عزم الدوران. متر.

المسافة المقطوعة للسيارة 40 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ منطقة صبيا الحسيني.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج ولا تشكو من عيوب او حوادث سابقة والطلاء اصلي.

تحتوي على مكيف هُواء، وسائد هُوائية للسائق والراكب الأمامي، وراديو، وبلوتوث، ومنفذ USB، ومشغل MP3، ومشغل DVD.

سعر سيارة تويوتا كامري 2008 المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 9 آلاف ريال.

هِيْونداي أكسنت 2022 موديل