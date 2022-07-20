سيارات ومركبات للبيع بالسَعُودِيْة بأسْعَار تبدأ من 8500 ريال سعودي

بسبب ارتفاع أسعار السيارات، ذهب بعض الأشخاص، بمن فِيْهم السعوديون والمواطنون المقيمون فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، إلى أسواق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة.

والتي لديها العديد من التجارية المعروفة للسيارات المستعملة مثل سيارات تويوتا، سيارات هِيْونداي، سيارات كيا، فورد، هُوندا والعديد من التجارية الشهِيْرة الأخرى المعروفة بقوتها وصلابتها على الطرقات.

سيارات للبيع فِيْ السَعُودِيْة بموديلات مختلفة

والتي تتميز بمواصفات عالمية، والسيارات المستعملة متوفرة بأسعار مخفضة تتناسب مع الدخل الشهري لكل المواطنين السعوديين من ذوي الدخل المحدود، مع توفر بعض الماركات وأنواع السيارات فِيْ نظام الحصص.

هِيْونداي النترا 2016 car

هِيْونداي إلنترا 2016 مستعملة للبيع فِيْ الدمام.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة هِيْونداي إلنترا هُو وقود كهربائي.

ناقل الحركة فِيْ هِيْونداي إلنترا أوتوماتيكي.

قطعت هِيْونداي إلنترا حوالي 85000 كَمْ.

سعر بيع هِيْونداي إلنترا المستعملة 25000 ريال سعودي.

هِيْونداي إلنترا متوفرة باللون الأحمر الخارجي.

تمتلك هِيْونداي إلنترا جميع الكَمْاليات الموجودة فِيْ طراز 1.6 GL أوتوماتيكي.

تم تجهِيْز هِيْونداي إلنترا بتكييف هُواء وجهاز تحكَمْ عن بعد وتنجيد جلدي وكهرباء.

تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية أمامية ونوافذ خلفِيْة كهربائية.

تحتوي السيارة على مبدل أقراص مضغوطة وراديو كاسيت وإطارات ومنبه.

للتواصل مع البائع والحصول على Hyundai Elantra، يرجى الاتصال على 595113485 أو WhatsApp على 0096695113485.

تويوتا كامري 2012

تويوتا كامري 2012 مستعملة للبيع فِيْ الرياض.

سعر بيع تويوتا كامري المستعملة فِيْ السوق 9000 ريال سعودي.

تويوتا كامري عداد المسافات 225 الف كَمْ.

اللون الخارجي لسيارة تويوتا كامري أبيض.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كامري هُو البنزين.

تم تجهِيْز تويوتا كامري بوسائل الراحة مثل تكييف الهُواء وجهاز التحكَمْ عن بعد وفتحة السقف والمفروشات الجلدية والنوافذ الأمامية والخلفِيْة الكهربائية والنوافذ الأمامية.

تم تجهِيْز Toyota Camry بمنفذ USB ومشغل أقراص مضغوطة وبلوتوث ومبدل أقراص مضغوطة ومشغل DVD.

تويوتا كامري لديها نظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توزيع قوة الفرامل، ونظام منع السرقة ونظام تثبيت السرعة.

تويوتا كامري بها إطارات، إنذار، قفل مركزي للأبواب، سبويلر خلفِيْ، مصابيح ضباب ومقاعد كهربائية.

للحصول على سيارة تويوتا كامري مستعملة، اتصل بالبائع على 595129549 أو WhatsApp على 0096695129549.

اكسبلورر للبيع

سيارة فورد اكسبلورر 2005 مستعملة للبيع فِيْ جدة.

سعر بيع فورد اكسبلورر فِيْ سوق السيارات المستعملة 18 ألف ريال سعودي.

ناقل الحركة فِيْ سيارة Ford Explorer أوتوماتيكي.

فورد إكسبلورر متوفرة باللون الفضي الخارجي.

تم استخدام فورد إكسبلورر لحوالي 300 ألف كيلومتر.

الوقود المستخدم فِيْ سيارة فورد إكسبلورر هُو البنزين.

تأتي سيارة فورد إكسبلورر المستعملة فِيْ هِيْكل رباعي فِيْ أربعة.

فورد اكسبلورر سيارة مستعملة مع كافة اجراءات السلامة وخالية من الخدوش والحوادث.

للتواصل مع البائع والحصول على Ford Explorer، اتصل على 0568089686 أو WhatsApp على 00966568089686.

تويوتا كامري 2012

متوفر فِيْ سوق السيارات المستعملة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة سيارة تويوتا كامري مستعملة فِيْ جدة

تم استخدام تويوتا كامري 2012 لأول مرة وهِيْ متوفرة باللون الأبيض.

ناقل الحركة فِيْ تويوتا كامري أوتوماتيكي.

تويوتا كامري لديها عداد المسافات 170،000 كَمْ.

سعر بيع تويوتا كامري المستعملة 9000 ريال سعودي.

يمكن شراء السيارة بالتقسيط بمقدم 3000 ريال وقسط شهري 1500 ريال.

الوقود المستخدم فِيْ تويوتا كامري هُو البنزين.

تم تجهِيْز تويوتا كامري بوسائل الراحة مثل التكييف، والطاقة، والمرايا الكهربائية، وجهاز التحكَمْ عن بعد، والمفروشات الجلدية والقماشية، ونظام وقوف السيارات الذكي.

النوافذ الأمامية والخلفِيْة لتويوتا كامري كهربائية، بصرف النظر عن وجود نافذة أمامية.

تم تجهِيْز Toyota Camry بنظام صوتي متكامل يتضمن مشغل كاسيت ومبدل أقراص مضغوطة ومشغل DVD ومشغل أقراص مضغوطة ومنفذ USB وبلوتوث.

تمتلك تويوتا كامري جميع وسائل الأمان مثل نظام توزيع قوة الفرامل، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق، وأجهزة الاستشعار الخلفِيْة، والوسادة الهُوائية الجانبية، والوسادة الهُوائية للسائق، والوسادة الهُوائية للراكب.

تحتوي السيارة على اطارات ومصابيح ضباب وقفل مركزي للباب وكاميرا خلفِيْة ومثبت السرعة ومنبه ومقاعد كهربائية ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

الترس الداخلي والخارجي للآلة فِيْ حالة جيدة مع ورقة فحص جديدة.

للتواصل مع البائع، اتصل على 0595205896 أو WhatsApp على 00966595205896.

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