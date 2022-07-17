سيارات 7 راكب مستعملة فِيْ السَعُودِيْة تُناسب العائلات بـ6 ألاف وطالع

سيارات 7 مقاعد مستعملة فِيْ السَعُودِيْة مناسبة للعائلات الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن 5 أفراد، نقدم أكبر تشكيلة من السيارات الكبيرة والهائلة التي يمكن أن تستوعب عددًا كبيرًا من الأشخاص، والتي نسميها سيارات جميع التضاريس نظرًا لأنها غالبًا ما تحتوي على نفس المواصفات، تستوعب المقصورة الفسيحة 7 ركاب والهِيْكل الخارجي كبير وفاخر. سيارات عائلة مستخدمة فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة يناسب عددًا كبيرًا من الأشخاص أدناه.

سيارات 7 مقاعد مستعملة فِيْ السَعُودِيْة

فورد اكسبلورر 2008 مستعمل

سيارة دفع رباعي مثالية للعائلات، تعمل بمحرك 4000 سي سي وناقل حركة أوتوماتيكي بست أسطوانات، ينتج 210 حصانًا و 344 نيوتن متر من القوة. متر عزم الدوران.

عداد المسافات المستخدم هُو 10000 كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة تبوك، بخي، القادسية 1.

السيارة بحالة جيدة مع عيوب هِيْكلية بسيطة.

تحتوي على مثبت السرعة وتكييف الهُواء ووظيفة الدخول بدون مفتاح وسائد هُوائية وقفل مركزي وأنظمة أمان ومصابيح أمامية.

سعر سيارة فورد إكسبلورر المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 6 آلاف ريال.

رنج روفر 1998 مستعملة

أربع عجلات سيارة ضخمة وقوية، موديل أقدم يأتي بمحرك 4700 سي سي ينتج 365 حصان و 415 نيوتن متر من عزم الدوران. عندما، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 أسطوانات.

ضخمة وقوية، موديل أقدم يأتي بمحرك 4700 سي سي ينتج 365 حصان و 415 نيوتن متر من عزم الدوران. عندما، مع ناقل حركة أوتوماتيكي 8 أسطوانات. عداد المسافات المستخدم 150 الف كَمْ.

السيارة بحالة جيدة لاتوجد حوادث او اعطال وهناك عيوب بسيطة فِيْ الهِيْكل الخارجي.

تحتوي على فتحة سقف، 7 مقاعد جلدية، راديو، بلوتوث، تكييف، قفل مركزي، مرايا كهربائية، منفذ USB، أضواء LED، بلوتوث، راديو.

سعر سيارة رينج روفر المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 6 آلاف ريال.

جي إم سي سوبر بان 1994 مستعملة