سيارات 7 مقاعد عائلية مستعملة فِيْ السَعُودِيْة بمقصورات كبيرة من 8 ألاف وطالع

سيارات عائلية 7 مقاعد مستعملة فِيْ السَعُودِيْة أقل الأسعار وتتميز بمواصفات متينة وموثوقة تناسب جميع العائلات فِيْ المملكة، وتتوافر فِيْ الغالب بالمواصفات سيارات على الطرق الوعرة لتزويدها بجميع الكَمْاليات التي تحتاجها العائلات، نقدم مجموعة مميزة من سيارات عائلية مستعملة فِيْ السَعُودِيْة ابتداءً من 8،000 ريال فأكثر المواصفات والأسعار على النحو التالي.

سيارات عائلية مستعملة ذات 7 مقاعد

مستعملة 2008 فورد إسكيب

سيارة دفع رباعي مناسبة للعائلات الكبيرة المكونة من أكثر من خمسة أفراد، وتتميز بمحرك 4000 سم مكعب وتولد 289 حصانًا و 390 نيوتن متر من عزم الدوران. متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي ثماني أسطوانات.

الأميال المستهلكة 240 ألف كَمْ.

موقع السيارة فِيْ مدينة الرياض بمنطقة ظهرة اللبن.

السيارة ممتازة وبدون حوادث.

اللوحة الأصلية

تحتوي على 7 مقاعد جلدية، حساسات لوقوف السيارات، قفل مركزي، مثبت السرعة، مصابيح LED، نظام الفرامل المانعة للانغلاق، مساعد بدء التلال، شاشة وسائط متعددة، راديو، بلوتوث.

سعر سيارة فورد إسكيب المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 8 آلاف ريال.

شيفروليه تاهُو مستعمل 2002

سيارة دفع رباعي، تعمل بمحرك أوتوماتيكي بست أسطوانات، سعة المحرك 3500 سم مكعب، وتولد قوة 245 حصانًا وعزم دوران 355 نيوتن. متر.

الأميال المستهلكة 200 ألف كَمْ.

موقع تواجد السيارة فِيْ مدينة صفوى بمنطقة أم الساهق.

السيارة بحالة جيدة مع وجود عيوب بسيطة تحتاج إلى إصلاح.

لديها فتحة سقف، مثبت السرعة، كاميرا خلفِيْة، وسائد هُوائية، مقاعد جلدية، شاشة وسائط متعددة، مشغل أقراص مضغوطة، تكييف هُواء، مقاعد ساخنة، راديو، بلوتوث، مشغل MP3.

سعر سيارة شيفروليه تاهُو المستعملة فِيْ السَعُودِيْة 10 آلاف ريال.

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