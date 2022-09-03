سيارة “أبل” تهدد تسلا.. شغف استهلاكي للقيادة الذكية الآمنة

على الرغم من أزمة سلسلة التوريد العالمية ونقص أشباه الموصلات، فإن المستهلكين حريصون جدًا على امتلاك سيارة آبل القادمة.

كشفت شركة “ستراتيجيك فِيْجن”، عَنّْ تنامي رغبة المستهلكين فِيْ شراء سيارة “آبل” حتى قبل وجود إحداهم اليوم.

وبمشاركة 200 ألف من أصحاب السيارات الجديدة، من بين أكثر من 45 علامة تجارية استطلعت الشركة الاستشارية آراء المستهلكين حولها، بما فِيْ ذلك شركة آبل للمرة الأولى، فِيْ دراسة سنوية هذا العام، جاءت النتائج مفاجئة. 26٪ قالوا إنهم سيفكرون “بالتأكيد” فِيْ شراء سيارات من مصنّع iPhone، بعد تويوتا وهُوندا فقط، بينما اختار 24٪ صندوق “أعجبني” عَنّْدما سئلوا عَنّْ انطباعهم عَنّْ جودة العلامة التجارية. الأعمال التجارية، متفوقة فِيْ الأداء على الآخرين بهامش ضخم.

إنه يعبر عَنّْ قوة العلامة التجارية ذات الصلة، ويظهر أنه سيكون هناك إقبال كبير على السيارات، وكذلك كل تلك الهُواتف وأجهزة الكَمْبيوتر والساعات وصناديق التلفزيون.

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان Tim Cook سيعطي الضوء الأخضر لإطلاق منتج لجميع المشترين المحتملين. “سنرى ماذا[Apple]يفعل، “قال الرئيس التنفِيْذي لصحيفة نيويورك تايمز العام الماضي،” ونحن نحقق فِيْ الكثير من الأشياء داخليًا، والتي لم تتحقق أبدًا “.

لا يزال مشروع السيارة ذاتية القيادة الذي تعده شركة Apple فِيْ سرية تامة بعيدًا عَنّْ التحقيق بعد 8 سنوات من الطموحات الكبيرة والتغييرات فِيْ الإدارة.

طموح شركة آبل يهدد شركة تسلا بحلول عام 2025

وبحسب “بلومبرج”، فإن “آبل” تتصور تصنيع سيارة كهربائية ذاتية القيادة بالكامل، وتهدف إلَّى أن تكون إحداها جاهزة بحلول عام 2025. ولم تتمكن العديد من الشركات العاملة فِيْ مجال تكنولوجيا القيادة الذاتية من تقديم نفسها بنفسها. – سيارات الأجرة بالقيادة وفقًا للأطر الزمنية المستهدفة، ولم تقدم سوى عدد محدود من خدمات الركوب.

تواصل الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تذكير الأمريكيين بأنه لا توجد حاليًا سيارة متاحة للشراء تتمتع بإمكانية القيادة الذاتية.

سواء كانت ذاتية القيادة أم لا، يمكن أن تتمتع سيارة Apple بقوة هائلة، لا سيما بالنظر إلَّى مقدار التكنولوجيا التي يريدها المستهلكون فِيْ سياراتهم الجديدة والتحديات التي يواجهها شاغلو الوظائف فِيْ تلبية هذه التوقعات.

توظف كوك جحافل من المبرمجين القادرين على تطوير العقول التي تحتاجها السيارة الكهربائية الحديثة لإدارة طاقة البطارية والقيادة. تمتلك الشركة أيضًا جميع أنواع المحتوى التي يمكن نقلها إلَّى شاشات لوحة القيادة، بافتراض أن الركاب يمكن أن يرفعوا أعينهم عَنّْ الطريق بأمان.

فِيْ الوقت الحالي، على الأقل، تفتقر Apple إلَّى شريك صناعي. لكن إحدى الشركات التي تعرفها أكثر – وهِيْ شركة فوكسكون لتجميع أجهزة iPhone – استحوذت مؤخرًا على مصنع تجميع سابق لشركة جنرال موتورز فِيْ أوهايو من شركة لوردستاون موتورز التي تكافح. هذا المصنع كبير بما يكفِيْ لإنتاج 400000 سيارة سنويًا دون عَنّْاء.

فِيْ حين أن هناك العديد من الخطط الفعلية لبناء نصف شاحنات النقل مثل Lordstown Endurance وسيارة كهربائية تسمى Bear by Fisker ؛ لا تزال الشركتان شابتين ولم يثبتا وجودهما بعد. قد تكون هناك مساحة ضخمة لـ “آبل” فِيْ مستقبل هذا المصنع.

تشير دراسة إستراتيجية الرؤية إلَّى أن صانعي السيارات الذين يواجهُون بالفعل مشكلة فِيْ الاستجابة للتهديد الذي تشكله المنافسة مع تسلا قد يكونون فِيْ خطر آخر. لكن على Elon Musk أيضًا توخي الحذر، حيث قال أكثر من 50 بالمائة من مالكي Tesla إنهم “سيفكرون بالتأكيد” فِيْ سيارة Apple المستقبلية.

هل سيفشل نظام تسلا للقيادة الذاتية بالكامل

على الطريق إلَّى الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة تذكير الأمريكيين بأنه لا توجد سيارة متاحة حاليًا للشراء مع القدرة على القيادة الذاتية، يبدو أن Elon Musk، مالك ورئيس شركة السيارات الكهربائية الأمريكية Tesla، لا يريد سماع شكاوى من العملاء الذين يحاولون حاليًا تجربة نظام المساعدة. السائق. وتخطط الشركة لزيادة سعر هذا النظام إلَّى 15 ألف دولار فِيْ الأسابيع المقبلة.

وبخ ماسك صاحب سيارة تسلا، الذي نشر مقاطع فِيْديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تظهر أن النسخة التجريبية من نظام مساعدة السائق تُعرف باسم “القيادة الذاتية الكاملة” أو “FSD”.

وبحسب مالك الفِيْديو، عَنّْدما يعمل النظام، تعاني السيارة من أجل التحكَمْ فِيْ السيارة بشكل صحيح، سواء عَنّْد الانحراف إلَّى شارع جانبي أو أداء أي من الوظائف الأساسية للسيارة.

قال صاحب السيارة إنه أنفق أكثر من 32 ألف دولار على هذا النظام عدة مرات.

كان رد ماسك صادمًا إلَّى حد ما فِيْ تغريدة على تويتر. وقال “لا تطلب الاشتراك فِيْ تجارب مبكرة للأنظمة (الجديدة) ثم تشتكي منها”.

تتهم إدارة السيارات فِيْ كاليفورنيا شركة Tesla بتضليل العملاء بشأن طبيعة نظام FSD لأنها لا تقدم سيارات ذاتية القيادة بالكامل كَمْا يوحي اسمها.

كَمْا فتحت إدارة السلامة المرورية الأمريكية تحقيقين منفصلين فِيْ حوادث تصادم السيارات التي تستخدم هذا النظام.

تعتزم شركة تسلا زيادة سعر نظام مساعدة السائق الإلكتروني بحلول 5 سبتمبر 2022 إلَّى 15 ألف دولار، وهِيْ ثاني زيادة فِيْ سعر هذا النظام المثير للجدل هذا العام.